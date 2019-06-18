Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFed, faiz indirimini temmuza bırakabilir
GeriEkonomi Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.06.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir

Fed'in bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak faiz toplantısında, terse dönen getiri eğrisinin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri sonrası güvercin bir duruş sergilemeye başlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak toplantıda faiz indirimine gitmese dahi bir sonraki toplantı için güçlü sinyaller vereceği öngörülüyor.

ABD ekonomisinde yaşanan resesyon riski 2018'de 4 kez faiz artırımına giden Fed'i parasal genişlemeye yönlendiriyor. Ticaret savaşları ile artan küresel belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle birlikte ABD'de büyüme rakamlarına ilişkin aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşti. Geçen hafta cuma günü açıklama yapan Atlanta Fed, 2019 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e indirdi.
Geçen ay Çin'e uyguladığı tarifelere 200 milyar dolarlık bir mal grubunu da dahil eden ABD, geçen haftalarda Meksika'ya da tarife uygulama kararı almış fakat sonrasında iki taraf arasında gerçekleşen toplantılar sonucu bu duruşundan vazgeçmişti.

Ticaret savaşlarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda petrol gemilerinin saldırıya uğraması gibi konular, küresel ekonomide risk iştahını azaltmış ve ABD tahvil getirileri rekor düşük seviyelere inmişti.

60'lı yıllardan bu yana uzun dönemli tahvil getirilerinin, kısa dönemli tahvil getirilerinin altına gelmesi olarak bilinen getiri eğrisinin tersine dönmesi ABD'de resesyon habercisi olarak görülüyor. Son dönemde 10 yıllık ABD hazine tahvili getirisinin, 3 aylık tahvil getirisinden düşük kalmasının Fed yetkililerince bu toplantının ana maddelerinden biri olarak dikkate alınması bekleniyor.

Henüz kapsamlı bir açıklaması olmamasına rağmen getiri eğrisinin terse dönmesi ekonomistlerce gelecek dönemlerde faiz indirimi yapılacağı, bu sebepten uzun dönemli tahvil talebinin artarak faiz indirimi beklentisinin satın alındığı şeklinde ifade ediliyor. New York Fed tarafından yapılan terse dönmüş getiri analizinde, son hesaplamaya göre ABD ekonomisinin gelecek 12 ay içinde resesyona girme olasılığı yüzde 30 seviyesinde bulunuyor.

Fed başkanı Jerome Powell, ay başında Chicago'da yaptığı bir konuşmada Fed'in ticaret savaşları ve diğer etkenler tarafından ortaya çıkan risklere "en uygun" şekilde karşılık vereceklerini ifade etmişti.

Fed Başkanları içinde St. Louis Başkanı James Bullard, yapılacak faiz indirimi için yakın bir zamanda olması gerektiği görüşünü ortaya koymasına rağmen ABD mayıs ayı perakende satışlarında yaşanan artışla birlikte ekonominin sert bir inişe geçmediği görüşü piyasalar tarafından kabul gördü.

Halihazırda bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak toplantı için faiz indirimi beklentisi düşük bir ihtimal olarak kalsa da analistler toplantı sonrası yapılacak açıklamaların ve metindeki değişikliklerin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

FED TUTANAKLARINDAKİ "SABIRLI" KISMI KALDIRILABİLİR
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarlı bir şekilde faiz indirimine yönelik açıklamalarının da Fed yetkililerince dikkate alındığını, faiz indirimine yol açabilmek için tutanaklardan "sabırlı" kısmının kaldırılabileceğini belirtti.

Yarın kararları açıklanacak toplantıdan yüzde 82 ihtimalle bir faiz indirimi beklemeyen analistler, temmuzda yapılacak toplantıda yüzde 68 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Yıl sonuna kadar üç faiz indiriminin yapılacağı beklentisi de hakim görüş olarak piyasalarda dillendirilmeye başlandı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, Fed'in haziran toplantısında daha güvercin olunacağına dair sinyaller verileceğini ve muhtemelen temmuz ayında faizlerde indirime gidebileceğini belirtti.

Fed'in faiz indirimi yapacağına dair niyetini makroekonomik ve enflasyon tahminlerini düşürerek ortaya koyacağını ifade eden Levy, bankanın tutanaklarında kullandığı dilde de değişiklikler olabileceğini aktardı. Levy, Fed'in faizleri ABD ve Çin arasındaki tansiyonun artabileceği beklentisiyle düşürmeyeceğini, faiz indiriminin tarifelerin ABD ekonomisini olumsuz etkilediği algısına karşılık olarak indirilebileceğini dile getirdi.

Fed'in sabrını kaybedeceğini ve bu yıl içerisinde faiz indirimine gideceğini vurgulayan Levy, bankanın bu yıl iki kere faiz indirimine gideceği ve bu indirimin toplam 50 baz puan seviyesinde olacağı öngörüsünde bulundu. Levy, faiz indirimlerinin ABD ve küresel ekonomideki yavaşlama ve belirsizliklere karşı bir sigorta poliçesi niteliğinde olacağını kaydetti.

Düşük enflasyonla birlikte Fed'in daha gevşek bir para politikası uygulayabileceğine dair bir algıya sahip olduğunu belirten Levy, bankanın temmuz ve ekim ayı toplantılarında faizlerde indirime gidebileceğini ifade etti. Levy, enflasyon oranının yüzde 2 seviyesinin altında olduğuna ve beklentilerin de gerilediğine dikkati çekerek, bunun Fed'i endişelendirdiğini aktardı.

Levy, "Çünkü bu durum Fed'in güvenilirliğinin altını oyuyor ve bankanın şu anki politika faizi ve sıfır alt sınırı arasındaki tamponu azaltıyor." dedi. Ücretlerdeki ılımlı artışın Fed için ana konu olduğunu belirten Levy, ücret artışların beklentileri karşılamadığını ifade etti. Ekonomik büyümenin şu an sağlıklı olduğunu ifade eden Levy ancak sanayi sektörü ve ticarete yönelik meselelerin Fed'i in endişelendirdiğini aktardı. Levy, Fed'in faiz indiriminin doları zayıflatabileceğini ve bunun da ABD'nin sanayi sektörünü destekleyebileceğini anladığını dile getirdi.

"FED HAZİRAN AYI TOPLANTISINDA FAİZ İNDİRMEYECEK"
London Capital Group Araştırma Başkanı Jasper Lawler ise Fed'in haziran ayı toplantısında faiz indirimine gitmeyeceği öngörüsünde bulundu. Fed'in faiz indirimlerine yönelik ilk adımlarını ekonomik tahminler yoluyla yapacağını vurgulayan Lawler, bankanın faiz beklentisi grafiğinde (dot plot) faizlerin 2020 yılında 25 baz puan indireceği tahminine yer vereceğini söyledi. Lawler, bunun piyasalar için yeterli olabileceğini aktardı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Selçuk: 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Türkiye'nin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak!
Halkbank’tan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi
Sanayi üretimi verisi açıklandı