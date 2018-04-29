FakÄ±baba'dan ucuz et aÃ§Ä±klamasÄ±: 29 liraya et satÄ±yoruz

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

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Ekonomi
AA
29.04.2018 - 13:36, Son GÃ¼ncelleme:

FakÄ±baba'dan ucuz et açÄ±klamasÄ±: 29 liraya et satÄ±yoruz

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FakÄ±baba'dan ucuz et açÄ±klamasÄ±: 29 liraya et satÄ±yoruz

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Et ve SÃ¼t Kurumunun zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin, "Dar gelirli kardeÅŸlerimizin mutfaÄŸÄ± ÅŸenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceÄŸiz." dedi.

FakÄ±baba, TarÄ±m Ä°ÅŸletmeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri "Ãœretici ÅžartlarÄ±nda SÃ¶zleÅŸmeli KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ HayvancÄ±lÄ±k Projesi" kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen hayvan daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reni iÃ§in geldiÄŸi ÅžÄ±rnak'ta AA muhabirine, projenin ÅŸehir iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla meralarÄ± kullanÄ±ma aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren FakÄ±baba, bunun sektÃ¶r iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â Â Â Â Â 

"29 LÄ°RAYA ET SATIYORUZ"Â Â Â Â Â Â

FakÄ±baba, et fiyatlarÄ±nÄ± dengede tutmak amacÄ±yla et satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ±na anÄ±msatarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â 

"29-30 liraya et satÄ±yorum, satmaya da devam edeceÄŸim.Â  Ben gider 29 liralÄ±k yerden alÄ±rÄ±m, baÅŸkasÄ± 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun. Dar gelirli kardeÅŸlerimizin mutfaÄŸÄ± ÅŸenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceÄŸiz."Â Â Â Â Â 

FakÄ±babadan ucuz et aÃ§Ä±klamasÄ±: 29 liraya et satÄ±yoruz

Her zaman Ã¼reticilerin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± aktaran FakÄ±baba, Ã¼reticiye, sanayiciye, esnafa, tÃ¼keticiye saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± fakat ramazanÄ± ve Kurban BayramÄ±'nÄ± fÄ±rsata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek isteyen Ã¼reticilere izin vermeyeceklerini kaydetti.Â Â Â Â Â 

"KIRSALI KALKINDIRACAÄžIZ"Â Â Â Â Â

Et ithal etmek istemediklerini belirten FakÄ±baba, et ithalatÄ±nÄ±n geÃ§ici olduÄŸunu, sadece piyasayÄ± regÃ¼le etmek ve insanlarÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â Â Â Â Â 

Bakan FakÄ±baba, terÃ¶rÃ¼n sona ermesiyle DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun yeniden hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n merkezi olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â 

"Bizim ÅŸu an yapacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼rmek, dar gelirli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ucuz et temin etmektir. Durumu iyi olan vatandaÅŸ 60 liraya et alÄ±yorsa alsÄ±n, afiyet olsun, helal olsun. BazÄ±larÄ± 'et pahalÄ±.' diyorsa ben de diyorum ki '29-30 liraya et satÄ±lan yerler var, ben size etimi vereyim.' diyorum. Belki bunlarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ± daha da artÄ±racaÄŸÄ±z onu da sÃ¶yleyeyim ve Ã¼reticilerimizin hep yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. KÄ±rsalda kalkÄ±nma olmadan ÅŸehirlerde, TÃ¼rkiye'de kalkÄ±nma olmaz. HÃ¼kÃ¼metimiz de bunun bilincinde, kÄ±rsalÄ± kalkÄ±ndÄ±racaÄŸÄ±z."Â Â Â Â Â 

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