FakÄ±baba'dan ucuz et aÃ§Ä±klamasÄ±: 29 liraya et satÄ±yoruz

FakÄ±baba'dan ucuz et açÄ±klamasÄ±: 29 liraya et satÄ±yoruz
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Et ve SÃ¼t Kurumunun zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin, "Dar gelirli kardeÅŸlerimizin mutfaÄŸÄ± ÅŸenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceÄŸiz." dedi.
FakÄ±baba, TarÄ±m Ä°ÅŸletmeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri "Ãœretici ÅžartlarÄ±nda SÃ¶zleÅŸmeli KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ HayvancÄ±lÄ±k Projesi" kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen hayvan daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reni iÃ§in geldiÄŸi ÅžÄ±rnak'ta AA muhabirine, projenin ÅŸehir iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla meralarÄ± kullanÄ±ma aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren FakÄ±baba, bunun sektÃ¶r iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â Â Â Â Â
"29 LÄ°RAYA ET SATIYORUZ"Â Â Â Â Â Â
FakÄ±baba, et fiyatlarÄ±nÄ± dengede tutmak amacÄ±yla et satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ±na anÄ±msatarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â
"29-30 liraya et satÄ±yorum, satmaya da devam edeceÄŸim.Â Ben gider 29 liralÄ±k yerden alÄ±rÄ±m, baÅŸkasÄ± 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun. Dar gelirli kardeÅŸlerimizin mutfaÄŸÄ± ÅŸenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceÄŸiz."Â Â Â Â Â
Her zaman Ã¼reticilerin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± aktaran FakÄ±baba, Ã¼reticiye, sanayiciye, esnafa, tÃ¼keticiye saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± fakat ramazanÄ± ve Kurban BayramÄ±'nÄ± fÄ±rsata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek isteyen Ã¼reticilere izin vermeyeceklerini kaydetti.Â Â Â Â Â
"KIRSALI KALKINDIRACAÄžIZ"Â Â Â Â Â
Et ithal etmek istemediklerini belirten FakÄ±baba, et ithalatÄ±nÄ±n geÃ§ici olduÄŸunu, sadece piyasayÄ± regÃ¼le etmek ve insanlarÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â Â Â Â Â
Bakan FakÄ±baba, terÃ¶rÃ¼n sona ermesiyle DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun yeniden hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n merkezi olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â
"Bizim ÅŸu an yapacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼rmek, dar gelirli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ucuz et temin etmektir. Durumu iyi olan vatandaÅŸ 60 liraya et alÄ±yorsa alsÄ±n, afiyet olsun, helal olsun. BazÄ±larÄ± 'et pahalÄ±.' diyorsa ben de diyorum ki '29-30 liraya et satÄ±lan yerler var, ben size etimi vereyim.' diyorum. Belki bunlarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ± daha da artÄ±racaÄŸÄ±z onu da sÃ¶yleyeyim ve Ã¼reticilerimizin hep yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. KÄ±rsalda kalkÄ±nma olmadan ÅŸehirlerde, TÃ¼rkiye'de kalkÄ±nma olmaz. HÃ¼kÃ¼metimiz de bunun bilincinde, kÄ±rsalÄ± kalkÄ±ndÄ±racaÄŸÄ±z."Â Â Â Â Â
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