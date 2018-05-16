İsrail'in kararına Bakan'dan yanıt geldi: Yapsak ne olur yapmasak ne olur

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerEkonomi Haberleriİsrail'in kararına Bakan'dan yanıt geldi: Yapsak ne olur yapmasak ne olur
GeriEkonomi İsrail'in kararına Bakan'dan yanıt geldi: Yapsak ne olur yapmasak ne olur
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Ekonomi
16.05.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

İsrail'in kararına Bakan'dan yanıt geldi: Yapsak ne olur yapmasak ne olur

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba TRT Haber’de açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, İsrail'in Türkiye'den tarım ithalatını durdurmasının makro açıdan Türkiye için bir anlam ifade etmediğini önemli bir olay olmadığını söyledi. Fakıbaba, "İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur" dedi.

İşte Fakıbaba’nın sözlerinden satır başları:

"YAPSAK NE OLUR YAPMASAK NE OLUR"

İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur. Bizim ihracat miktarımız 17 milyar dolar. Bizim oysa İsrail’e ihraç ettiğimiz toplam mal miktarı 270 milyon dolar. Bu bizi hiç rahatsız etmez. Hatta ve hatta şu ortamda onların durdurması ve bizim göndermemiz de bakanlık olarak da gayet uygun bir olaydır.

Daha önceden “ihracatı ben durdurdum” deseydim daha mutlu olurdum.

8 milyonluk küçük bir ülkenin ihracatına ihtiyacımız yoktur.

İhraç ettiğimiz domates var, tütün ürünleri var, şeker mamulleri var, bisküvi var. Buna benzer ürünler var.
Biz bunları başka ülkelere zaten ihraç ediyoruz. Çok önemli bir olay değil.

Bunlar kendilerini bir şey zannediyorlar. 8 milyonluk bir ülke zannediyor ki ABD her zaman bu bölgede olacak. Bizim Yahudi vatandaşlarımız var büyük saygı duyuyorum. Onlar bizim vatandaşlarımız.

İsrail hükümeti gibi davranmamız mümkün değildir. Bunlar gerçekten terörist insanlar. Yeni bir kavga başlattılar ama bu kavganın zararlısı İsrail olacak ABD olacak.

“GIDA FİYATLARI ENFLASYONUN ALTINDA”

Enflasyonu tırmandıran günah keçisi olarak gıda görülüyor. Ama veriler diyor ki gıda fiyatları enflasyonun altında.

Ette 2 büyük market zincirinde 13 bin şubede 29 ve 31 liradan satarken şimdi üçüncü önemli bir market zincirini de ilave ettik.

“DAHA FAZLA ET SATIŞI OLACAK”

Market CEO’larıyla görüştüm. Daha fazla et satışı olacak. Bu market satışları olmasa et fiyatları daha da artacak 60 liraya kadar çıkabilecekti.

 

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