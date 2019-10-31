Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum - Gram ve çeyrek altın ne kadar?
ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Fed faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti. Peki, yeni faiz oranı altın fiyatlarını nasıl etkiledi, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Hafta ortasında 274 lira seviyelerinden işlem gören gram altın fiyatları bugün 275,5 lira seviyelerinde satışa sunuluyor. 440 TL’den alınan çeyrek altın ise 450 liraya satılıyor.
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ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Çeyrek altının satış fiyatı 449 lira olurken, 439 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 898 liradan işlem görürken, 876 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının gram satış fiyatı 1848 lira olurken, 1820 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 253.50 lira olurken, 251 liradan geri alındı.
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