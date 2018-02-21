Faiz kararı martta çıkıyor

Yıldırım Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen DEİK yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, enflasyon ve faizi sürdürülebilir seviyelere çekmek istediklerine dikkat çekti. Erdoğan başkanlığında ilki 1 Şubat’ta gerçekleştirilen toplantılar ekonomi istişare toplantıları olarak da biliniyor. Toplantılarda faizlerin yatırımları destekleyecek seviyeye çekilmesi için gereken adımlar reformlar değerlendiriliyor. Faizlerin ve enflasyonun sürdürülebilir seviyelere çekilmesi gerektiğini belirten Yıldırım dünkü konuşmasında bunun için bankacılık sektörünün, sanayinin devletin de kendine düşen sorumluluğu alması gerektiğini belirtti. Enflasyonun bir an önce tek haneli seviyelere çekilmesi gerektiğine de dikkat çeken Yıldırım enflasyon için “yüzde 7’lerin altına çekmek zorundayız” dedi.