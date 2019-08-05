Facebook’un ardından Walmart da kripto para çıkarıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFacebook’un ardından Walmart da kripto para çıkarıyor
GeriEkonomi Facebook’un ardından Walmart da kripto para çıkarıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
05.08.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Facebook’un ardından Walmart da kripto para çıkarıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook’un ardından Walmart da kripto para çıkarıyor

Kripto para birimlerine ilişkin olarak Facebook'un girişiminin ardından perakende devi Walmart da patent başvurusunda bulundu.

Facebookun ardından ABD’li perakende devi Walmart da kendine ait bir kripto para çıkarmak için patent başvurusu yaptı.

Cointelegraph'ın haberine göre, 20190236564 numarası ile yapılan ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan başvuru "Blok Zincir Üzerinde Dijital Para için Sistem ve Metod" ismini taşıyor.

Başvuru, "Normal bir para birimine bağlı olarak bir dijital para birimi oluşturmak; bu dijital para birime ait verileri bir blok zincir üzerinde depolamak ve dijital para birimini satın almak veya onunla ödeme yapmak" amacıyla nasıl bir metod uygulanacağını ortaya koyuyor.

Walmart’ın başvuru belgesinde önerilen dijital para projesiyle, kullanıcıların çok düşük ücretle veya ücretsiz şekilde değer saklama olanağına sahip olacağı belirtildi. Kullanıcılar ayrıca dijital parayı Walmart'ın proje ortakları ve belirli perakendecilerde nakite de çevirebilecek. Dijital para hesaplarına faiz ödenmesi dahi söz konusu olabilecek.

Walmart'ın dijital parası mümkün olduğunca çok yerde harcanabilmesi için farklı senaryolarda üretilebilecek. Walmart'a göre yeni dijital para dolar gibi devletlere ait iradi (fiat) para birimlerine bağlı olabileceği gibi diğer kripto para birimlerine bağlı olarak da çıkartılabilecek.

Patent başvurusunda, oluşturulması planlanan dijital paranın bankacılık hizmetlerinin pahalıya geldiği, fakir aileler için bir alternatif olabileceğini vurgulandı. Perakendecilik devi ayrıca çıkaracağı dijital paranın kredi ve banka kartlarına ihtiyacı ortadan kaldırarak mevcut bankalara da rakip olabileceğine dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Facebook’un ardından Walmart da kripto para çıkarıyor
Yerli otomobille ilgili flaş paylaşım! İşte ilk görüntü
Yol stresini böyle atıyorlar
Son dakika... Merkez Bankası'ndan dolar adımı