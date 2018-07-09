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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Noyan DOĞAN-noyandogan@hurriyet.com.tr
09.07.2018 - 00:15, Son Güncelleme:

Fabrika yangınlarında ‘sahtecilik’ şüphesi

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
Fabrika yangınlarında ‘sahtecilik’ şüphesi

Son 6 ayda İstanbul’da 78, bir yılda Türkiye genelinde de 182 fabrikada yangın çıkması, ‘işyeri sahipleri sigortadan para almak için kasten mi yakıyor?’ şüphesi yarattı. Sigortacılara göre yangınların bazıları şüpheli olsa da ispatı zor olduğundan hasarlar ödeniyor.

İSTANBUL’DAKİ son fabrika yangını sonrası, ‘işyeri sahipleri sigortadan para almak için kasten mi yangın çıkarıyor?’ diye hem söylentiler hem de şüpheler artmaya başladı. Şüphenin nedeni, son yıllarda fabrika yangınlarındaki artış. Biraz araştırma yaptım. Mesela, İstanbul İtfaiyesi’nin istatistiklerine göre, sadece bu yılın 6 aylık döneminde İstanbul’da 78 fabrika yangını çıkmış. Son 5 yıla bakıldığında ise 836 fabrika yanmış. Bu sadece İstanbul’daki fabrika yangınları. Kimya Mühendisleri Odası’nın rakamlarına göre de sadece 2017 yılında Türkiye genelinde 182 fabrikada yangın çıkmış ya da patlama yaşanmış. Yangınların 48’i tekstil, 36’sı plastik, 30’u gıda, 24’ü boya ve petrokimya fabrikalarında yaşanmış.

BELLİ DÖNEMLERDE ARTIYOR
Hal böyle olunca da fabrikalarda bu kadar çok yangın çıkması ve bu yangınların sayısının da her sene artması ister istemez, ‘sigortadan para almak için mi yangın çıkarıyorlar?’ şüphesi uyandırıyor. Doğruluk payı var mı diye, sigortacılarla konuştum. Öncelikle şunu belirteyim, kimseyi zan altında bırakma ya da suçlama gibi bir niyetim yok. Ortada bir şüphe ve bu şüphenin de yarattığı bir söylenti var; amacım buna açıklık getirmek.
Konuştuğum tüm sigortacılar, ‘evet, doğrudur’ da demedi, ‘mümkün değil, sahtecilik yok’ da demedi. Peki, ne söylediler? Ekonomide sıkıntıların yaşandığı dönemlerde fabrika ve depo yangınlarında artış gözlemlediklerini söylediler. Malını satamayan, malı uzun süre elinde kalan işyeri sahiplerinin kasten yangın çıkararak, sigortadan para alma yoluna gittiklerinden bahsettiler. Darboğaza giren ve tesisine alıcı bulamayanların son çare olarak, ‘kaybedecek bir şeyim kalmadı’ deyip, sigortadan para almak için sahte hasar yoluna başvurduklarını da anlattılar.

SİGORTACILAR NE DİYOR?
Sadece bu kadarla da sınırlı değil; sigortacılardan, devlet denetiminden kaçmak için sigortalı deposunu yakan işyeri sahipleri olduğu gibi, işyeri sahibine kızıp da çalıştığı tesiste yangın çıkaran işçiler olduğunu da öğrendim. Ancak bu tür olayların tespiti zor olduğun için sigorta şirketleri hasarın tamamını karşılıyor. Sigortacılar, bir tespitte daha bulunuyor; özellikle ekonomideki daralma dönemlerinde birçok konuda tasarrufa giden işyeri sahiplerinin sigortalarını eksiksiz yaptığını belirtiyorlar.

İspatı mümkün değil
PEKİ yangının, sigortadan para almak için bilerek mi çıkartıldığı tespit edilemiyor mu? Bunu da sigortacılara sordum. Tespitinin ve ispatının çok zor olduğunu söylediler. Sigortacılar, “İçeriden birinin ihbar etmesi gerekiyor ama bu da mahkemede pek sonuç getirmiyor. Ancak yangını çıkaran kişinin, ‘ben çıkardım’ demesi gerekiyor ki, mahkemede ispat edilebilsin” diyor. İspatı zor olduğu için de sigortacılar, sahte hasar şüphesi olsa da tazminatı ödemek durumunda kalıyor. Öğrendiğime göre de yangın sonrası hasar tespitinde en çok depolardaki mal konusunda anlaşmazlığa düşülüyor. Binanın ve içindeki makinelerin ekspertiz değerini yapmak kolay, ancak iş emtianın tespitine gelince sorun yaşanıyor. İşyeri sahibi sigortadan yüksek para almak istiyor, sigorta şirketi ise pazarlık için masaya oturuyor.

Tarihe geçen 30 milyon dolarlık dava
YANGIN çıkartarak, sigortadan para alma konusunda kayıtlara geçen, hatta sigorta şirketinin faaliyetinin durmasına yol açan en bildik olay 2000 yılında yaşandı. 2000 yılında Demir Sigorta’da sigortalı ve 30 milyon dolar sigorta poliçe bedeline sahip bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Ancak Demir Sigorta, yangının bilerek çıkartıldığını iddia ederek, hasarı ödemedi ve mahkemeye başvurdu. Demir Sigorta ile şirket arasında 185 milyon TL’lik tazminat davası başladı. Mahkeme ilk davada Demir Sigorta’nın mallarına ve hesaplarına tedbir kararı koydurunca şirket, Hazine’ye başvurup poliçe kesmeyi durdurdu. Dava 7 yıl sürdü ve Demir Sigorta lehine sonuçlandı. Mahkeme sigortalıyı, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüsten suçlu buldu ve Demir Sigorta tazminatı ödemedi. 2008 yılında Demir Sigorta yeniden faaliyete geçerek, poliçe kesmeye başladı. 2013 yılında da Demir Sigorta satıldı.

 

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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