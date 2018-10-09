EYT için son açıklamalar neler? İşte güncel EYT haberleri
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son günlerde gündeme gelen gelişmeler, bu konuyu yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın mensuplarının yönelttiği EYT sorusuna verdiği yanıtın ardından detayları sorgulamaya devam eden birçok kişi, son gelişmeleri sorgulamaya devam ediyor. Peki, EYT için son gelişmeler neler oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EYT için son gelişmeler araştırılmaya devam ediliyor. Kabinenin Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin verilen öneriye nasıl baktığı sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." açıklamasında bulundu.
EYT'DE SON GELİŞMELER NELER OLDU?
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’te sanayicilerin ve esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Yaptıkları çalışmaları da anlatan Milletvekili Taşdoğan, OSB’deki sanayicilerin sorunlarını da bildiklerini ifade ederek, "OSB faaliyet yürüten sanayici ve esnafımız zor günler geçiriyor. Seçim döneminde de seçim bittikten sonra da vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin başında Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyeti yer alıyor. Tüm siyasi partilere mensup milletvekilleri de en çok bu konudaki taleplerle karşı karşıyadır. Partimiz ve milletvekillerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor. Biz MHP olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışıyoruz” dedi.
CHP Grubu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na başvurarak, "Emeklilikte yaşa takılanlara" ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulundu.
Başvuruda, yeni yasama yılının açılmasıyla vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında beklentilerin ve parlamentoda bulunan 8 partiden 596 milletvekilinin sorumluluğunun arttığı belirtildi.
“Emeklilikte yaşa takılanlar” olarak bilinen vatandaşların, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aradığını ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentilerin karşılanamadığı vurgulandı.
Başvuruda, AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamının, Meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunduğuna işaret edildi.
Konuya ilişkin 3 CHP milletvekilinin, 27. Yasama Dönemi’nde kanun teklifi verdiği, diğer parti gruplarından da tekliflerin TBMM Başkanlığına iletildiği anımsatıldı.
Toplum tarafından büyük bir beklenti oluşan bu konuya ne parlamentonun ne de komisyonun duyarsız kalamayacağının belirtildiği başvuruda, "Bu doğrultuda TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı'na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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