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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Eylül ayında başlayacak! Türkiye Rusya arasında önemli adım...

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Eylül ayında başlayacak! Türkiye Rusya arasında önemli adım...

Türkiye ile Rusya arasındaki demir yolu taşımacılığını canlandırmak için Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Avrasya Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında deneme taşımalarına başlayacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki demir yolu taşımacılığını geliştirmek için geçtiğimiz aylarda Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Eurasia Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme taşımalarını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Pasifik Avrasya Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi İslam Shakhbandarov, AA muhabirine, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir yolu kuruluşları arasında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği yapılmasına ilişkin 6 Mayıs'ta mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Söz konusu iş birliğiyle Rusya menşeli yüklerin taşımasının Bakü-Tiflis-Kars hattına dahil edilmesinin amaçlandığını belirten Shakhbandarov, bu kapsamda şirketlerinin de Rusya Demir Yolu Lojistik şirketiyle ortak bir lojistik firması kurmak için anlaşma yaptığını bildirdi.

Shakhbandarov, yapılan anlaşmaların Türkiye ve Rusya arasındaki ticarete katkı sunacağını vurgulayarak, "Türkiye ve Rusya arasında 40 milyon tonun üzerinde bir taşımacılık mevcut. Bunun yüzde 80'i deniz yoluyla, yüzde 20'si de kara yoluyla yapılıyor. İki ülke arasındaki taşımacılıkta demir yolu kullanılmıyor. Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle yapacağımız iş birliği hem bölge ülkelerinde hem de Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacağı ticarete katkı sağlayacak." dedi.

Demir yolu taşımacılığında 5 milyon ton hedefi

Demir yolu taşımacılığının gelişmesinin Orta Asya ülkeleriyle ticarete olumlu yansıyacağına işaret eden Shakhbandarov, Rusya'nın yanı sıra Türkiye'nin Gürcistan ile arasındaki demir yolu taşımacılığının da 2 sene içinde 500 bin tona çıkmasının öngörüldüğünü dile getirdi.
Shakhbandarov, şöyle konuştu:

"Şu an Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında taşımacılığın yükü çok az. 1,5 senede 140 bin ton taşınmış. Hedefimiz bunu bir senede 1 milyon tona, orta vadede de 5 milyon tona çıkarmak. Türkiye ve Rusya'nın ticarette koyduğu hedeflere ulaşmanın en hızlı yollarından biri lojistik alternatif ve zincirlerini geliştirmek. Küçük, orta ve büyük işletmelere lojistik konusunda bir seçenek sunmak, o bölgelerdeki istihdama ve ülkemizin ihracatına ciddi katkılar sağlar."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde Kars'ta terminal ve lojistik merkezi inşaatının da devam ettiğini anımsatan Shakhbandarov, "Hedefimiz Rusya'dan gelen demir yolu yüklerinin hiçbir kesinti olmadan Mersin'e kadar varması. Aynı şekilde ters istikamette de Türkiye'de üretilen özellikle makine sanayisi ürünleri Rusya'nın kuzeyine kadar rahat bir şekilde ulaşacak. Eylül ayında ilk deneme taşımasını yapmayı hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye-Rusya ticaretini artıracağını düşünüyorum"

Rusya Demir Yolları Lojistik Şirketi Üst Yönetici Yardımcısı Eduard Alyrzaev de yaptıkları anlaşma kapsamında Pasifik Avrasya Lojistik şirketiyle ortak şirket kuracaklarını söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında demir yolu bağlantısını sağlamayı amaçladıklarını belirten Alyrzaev, "Bu iş birliğinin yeni olanaklar sağlayacağını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Alyrzaev, bölgede demir yolu taşımacılığının canlanmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"İki ülke arasındaki ticaret her geçen yıl artıyor. Yeni yollar bulmamız bulmamız gerek. Rusya ve Türkiye arasındaki demir yolu taşıma teknolojilerini geliştirmek ve ülkeler arası ticaret hacmini artırmak için yeni olanaklar sağlamak istiyoruz. Ortak çalışmamız ortak başarıyı da beraberinde getirecektir."

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