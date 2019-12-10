Expo 2021’in teması “Medeniyetler Bahçesi”

Medeniyetler şehri Hatay’ın ev sahipliği yapacağı Expo 2021 Fuarının temasının “Medeniyetler Bahçesi” olacağını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, “Proje için hazırlanan botanik bahçesi, 6 ay boyunca Hatay’da diğer ülkelerin bahçeleriyle birlikte sergilenecek” dedi.

1 MİLYON TURİST ÇEKECEK

Savaş, Swis Otel'de düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında Botanik EXPO'yu "Medeniyet Bahçesi" temasıyla düzenlemeye hak kazandıklarını hatırlattı. Expo 2021’in Hatay’da yapılması kararı 21 Ocak 2017’de Almanya’da verildi. Doçent Doktor Lütfü Savaş, o tarihten beri ekiplerin çalıştığını ve yaklaşık 325 dönümlük alanın projeye ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

“23 medeniyetin 13’üne ev sahipliği yapan Hatay’ın, 2500’ün üzerinde doğal bitki türünü de barındırması nedeniyle projenin teması “Medeniyetler Bahçesi“ olarak belirlendi. Proje için hazırlanan botanik bahçesi, 6 ay boyunca Hatay’da diğer ülkelerin bahçeleriyle birlikte sergilenecek. Belediyenin altı aylık turist hedefi bir milyon kişi.

BAHÇENİN ÜRÜNLERİ RESTORANLARA

Organizasyonun gerçekleştirileceği alanda dikey tarım uygulamasına geçildi. Seralarda üretilen taze ve besin değeri yüksek ürünler Expo alanındaki restoranlarda kullanılacak.“

Amanos Dağlarının bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğunu dile getirerek, 2 bin 500 civarında çiçek çeşidinden 250'sinin endemik olduğuna dikkati Savaş, şunları söyledi:

"Hatay gastronomi şehri olduğu için buna uygun bir şekilde projelendirdiğimiz lokantalar var. Seralardan organik tarım yapıp orada ürettiğimiz sebzeleri gastronomi evlerinde değerlendireceğiz. Ülkelerin ve şehirlerin İskenderun tarafında bahçeleri olacak. UNESCO tarafından tescillenmiş 36 gastronomi şehri var, bunların hem bahçesi hem lokantaları olacak. Antakya'da ise Hatay ürünleri olacak. Bunun içinde biyolojik göletler, kültür alanları, tıbbi aromatik bitki bahçesi olacak. 2021 Nisan ayında sizleri Hatay'a bekliyoruz."

Savaş, Hatay'ın 13 bin civarında yatak kapasitesi bulunduğunu, bunu 22 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, yeni otel inşaatlarının devam ettiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan önce Hatay'ın yılda 360 bin turist ağırladığını ifade eden Savaş, EXPO ile bunu 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Hatay'da EXPO hazırlıklarının yapıldığını ancak bu yatırımları kalıcı olacak şekilde organize ettiklerini ifade eden Savaş, Asi Nehri'nin de ıslah edildiğini, tarihi eserlerin restore edildiğini anlattı.

Savaş, Hatay'ın 600 çeşit yemeğe ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Hatay'ın uzaktan savaş bölgesi olarak algılanabileceğini söyleyen Savaş, şöyle devam etti:

"Biz orada savaşın gölgesinde, savaşın psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sıkıntılarını yaşadık ama Hatay'da hiçbir zaman savaş olmadı. İstanbul, Ankara, Londra, Paris ne kadar güvenliyse Hatay da o kadar güvenli. Şehir merakla bekliyor aslında çok heyecan yok çünkü 8 yıllık bir travma var, Suriye tarafından esen rüzgardan dolayı. EXPO ile ekonomik ve psikolojik motivasyon sağlamak istiyorlar. EXPO'nun 100 milyon dolara mal olacağını düşünüyoruz. Bunu kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Biraz borçlanıyoruz, biraz kendi öz kaynaklarımızdan tasarruf ederek buraya aktarıyoruz. 8 yıl boyunca savaşla yatıp kalkan bir şehrin moral motivasyona, gelecekle ilgili umutlara ihtiyacı var."