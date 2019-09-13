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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.09.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Eximbank faiz düşürdü

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Eximbank faiz düşürdü

Türk Eximbank KOBİ'lere yönelik verilen kredilerde faiz indirimine gitti.

Türk Eximbank, finansmana erişimde ihracatçılara yönelik yeni uygulamalar açıkladı.

Türk Eximbank’tan yapılan açıklamada ihracat kredilerinde aşağıdaki yeni uygulamalara yer verildi:

"TL Kredi Faiz Oranları İndirildi

İhracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık 1 puan indirimle %10,65’e düşürüldü.

EKONOMİ DEĞER KREDİSİ FAİZLERİ 2 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF)’nun garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranları 36 ay için TÜFE+%2,00 ve 48 ay için TÜFE+%2,50 seviyesine düşürüldü. Böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapılmış oldu. 

ORTA-UZUN VADELİ KREDİ KULLANDIRIMLARININ HIZLANMASI BEKLENİYOR

İhracata yönelik,

-İşletme sermayesi kredisinde 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıla kadar vadeli

-Yatırım kredisinde ise azami 3 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıla kadar vadeli finansman imkanları ihracatçılarımızın hizmetinde olup kredi kullandırımlarının önümüzdeki aylarda hızlanması beklenmektedir.  

TARIM SEKTÖRÜ MEVSİMSEL KREDİ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Kasım 2018’den beri uygulanmakta olan “Mevsimsel Kredi Destek Programı” kapsamında, hasat mevsiminde tarım ürünleri ihracatçılarımıza öncelik verilmeye devam edilecektir. Böylece Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında zirai ürün ihracatçılarının Bankanın finansman imkânlarından hızlı bir şekilde faydalanmaları sağlanacaktır." 

 

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