Evdeki kuaför

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ahmet CAN - TEKNOLOJİ
07.04.2018 - 21:29, Son Güncelleme:

Evdeki kuaför

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Evdeki kuaför

Teknolojiyle beraber kişisel bakım ve güzellik alanında hayatı kolaylaştıran önemli yeniliklere imza atılıyor. Bu yeniliklerden biri de otomatik saç şekil verme cihazları. Üzerinde bulunan motorlar sayesinde kullanıcılar saçlarına istedikleri şekli dakikalar içinde verebiliyor.

KİŞİSEL bakım ve güzellik, hayatımızın en önemli konularının başında geliyor. Bu önemli konu teknolojiyle birleşince, sunulan çözümlerin kalitesi de artıyor. Hayatı kolaylaştıran ve zaman kazandıran çözümler, birçok kullanıcının yardımına koşuyor. Bu faydalardan biri de saçlar da görülüyor. Özellikle kadınların saçları için geliştirilen otomatik saç şekli veren cihazlar, son dönemlerde kişisel bakım ve güzellik alanında dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

DAKİKALAR İÇİNDE ŞEKİL VERİYOR

Otomatik saç şekli veren cihazların içinde bir motor yer alıyor. Bu motor, kullanıcıların şekil vermek istediği saç bölgesine tutuluyor. Otomatik olarak saçı hassas bir şekilde dolayan model, saç tipine uygun bir şekilde sıcaklık veriyor. Saçı tutma süresini de kullanıcılar ayarlıyor. Böylece dakikalar içinde profesyonel ellerden çıkan bir saç modeline kavuşuyorsunuz. Bu ürünler sayesinde saç fırçasıyla yapılan şekillendirmeden daha kalıcı bir sonuç elde etmek mümkün. Üstelik bu işlemi evde ya ofiste yaparak zamanda da tasarruf sağlıyorsunuz. Biz de bu hafta sizler için otomatik saç şekillendirme cihazlarını araştırdık.

PATENTLİ TEKNOLOJİ

Otomatik saç şekli veren cihaz üreticilerinin başında Babyliss geliyor. Şirketin geliştirdiği ‘C900E Curl Secret Black’ adındaki ürünü, patentli ‘Auto Curl’ teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu teknolojiyle şekil verilen saçlar daha uzun dayanan buklelerle öne çıkıyor. Kömürsüz motor teknolojisine de sahip olan modelde, iki farklı ısı ayarıyla ince ve hassas saçlar için 180 derecelik ısı, normal ve kalın saçlar için ise 205 derecelik ısı seçenekleri var. 425 TL

KUAFÖRLER GİBİ ŞEKİL VERİYOR

Hairens, otomatik saç şekli veren cihazlar alanında ‘HRS-320’ modeliyle yer alıyor. Kuaförlerin yaptığı gibi uçtan dibe doğru değil, dipten uca doğru saç sarma yöntemiyle çalışan model, saçların uçlarına gereğinden fazla ısı vermiyor. Bu sayede hem daha kalıcı hem daha doğal dalgalar oluştuyor, hem de saçın uçlarını yıpratmıyor. Modelde yer alan dalgalandırma kadranı ise geniş, kalın ve doğal dalgalar veya kıvırcık dalgalar yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca modeli, LED göstergeli kontrol paneliyle 120 derece ile 220 derece arasında ayar yapabilmek mümkün. 399 TL

HER TÜRLÜ SAÇ TİPİNE UYGUN

Rowenta’nın bu alandaki modeli ‘CF3710 So Curls’. 3 farklı sıcaklık ayarı sayesinde her türlü saç tipine uygun olan model, sık bukleler için yüksek sıcaklık ve uzun süreli, dalgalı bir görünüm için ise düşük sıcaklık ve kısa süreli uygulamalara sahip. Cihazın sahip olduğu hatırlama zamanlayıcısı özelliğiyle kullanıcılara uyarı verilmesi öne çıkan özellikleri arasında. Seramik kaplama, iyonik teknolojisi ve otomatik kapanma modelin diğer özellikleri arasında. 540.90 TL

SAÇ KIRIKLARINI ALIYOR

Fasiz’in geliştirdiği ‘Split Pro’ modeli, kullanıcıların saç kırıklarını alıyor. Şarjlı olarak yani kablosuz olarak çalılan cihaz, akıllı teknoloji sayesinde saç kırıkları cihaz içerisinde toplanıyor. Saçların daha sağlıklı ve hızlı uzaması için faydalı olan model sayesinde saçlar daha doğal ve kaliteli dururken, ayrıca daha hızlı uzaması da sağlanıyor. 168.99 TL

OYUN DÜNYASI

TOZU DUMANA KATIN

OTOMOBİL yarışı oyunları arasında öne çıkan Burnout Paradise Remastered satışa çıktı. Şehir merkezinin hareketli sokaklarından zorlu dağ yollarına kadar her yerde tozu dumana katın. 4K çözünürlüğünün de sunulduğunda oyun, PS4 ve Xbox One platformlarında yer alıyor. 240 TL

HAFTANIN TRENDİ

LEKE TUTMAYAN AKILLI TELEFON

AKILLI telefonun yerli oyuncularından Başarı, Kaan N2’yi Türkiye’de satışa sundu. 5.7 inç büyüklüğündeki Kaan N2 leke oluşumunu en aza indiren ekran kaplaması ile dikkat çekiyor. Cihazda gelişmiş kamera özelliklerinin yanı sıra önde 8 MP, arkada ise 13 MP ve 8 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. 999 TL

UYGULAMA

YÜZLERİ ŞEKLE SOKUYOR

Yüz algılama teknolojiyleriyle dikkat çeken Mug Life, kullanıcıların fotoğraflarını istedikleri şekile sokmasını sağlıyor. Hareketli animasyonları da destekleyen Mug Life, ücretli paketlerle kişiselleştirilmiş hareketle yapılabiliyor. Mug Life, App Store’da yer alıyor. Ücretsiz

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

DAYANIKLI BLUETOOTH HOPARLÖRLER

BAHAR ayları geldi ve havalar ısındı. Artık daha fazla dışarıda vakit geçiriyoruz. Bluetooth hoparlörünüzü yanınızdan ayırmak istemiyorsanız, dayanıklı modelleri tercih etmeniz çok daha iyi olacaktır. Bu hafta dayanıklı bluetooth hoparlörleri karşılaştırdık.

Evdeki kuaför

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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