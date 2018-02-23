Evde 7 yıl 0 faiz fırsatı

DAP Yapı, İstanbul Validebağ’da geliştirdiği Validebağ Konakları projesinde 84 ay sıfır faiz imkânı sunuyor. 5’er katlı toplam 319 konak ve 47 mağazadan oluşan projede fiyatlar 1 milyon 214 bin TL’den başlıyor. Konut alıcısını faiz yükünden kurtarmak için çalıştıklarını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktüre ve artan inşaat maliyetlerine rağmen birlikte geliştirdiğimiz Validebağ Konakları projesinde elimizi taşın altına koyuyor, Emlak Konut GYO kendi gelirinden, biz de kendi gelirimizden fedakarlık ederek finans maliyetini üstleniyoruz. Bölgede ikinci el konutların metrekare fiyatları 25-35 bin liradan işlem görürken, emsallerine kıyasla yüzde 50 fiyat avantajımız var. Metrekare fiyatları 11 bin 900 liradan başlıyor” dedi.

YÜZDE 40’LIK AVANTAJ

Konut üreticilerinin önemli kampanyalara imza attığını belirten Yılmaz, birikimi olanlar için avantajlı bir dönem yaşandığını da dile getirdi. Bu vade imkanlarının daha önce yapılmadığını belirten Yılmaz, “1-2 sene sona piyasa hareketlenince bu fiyat ve bu kampanya imkanları olmaz” dedi. Kampanyanın 31 Mart’a kadar süreceğini belirten Yılmaz, yüzde 25 peşinat, 84 ay 0 faiz kampanyasıyla alıcıya yüzde 35-40’lık fiyat avantajı da sunduklarını ifade etti. Yılmaz, 1.1 milyar lira hasılat bekledikleri projede satışta yüzde 70 seviyesine geldiklerini belirtti.

Gayrimenkul sektörünü de değerlendiren Yılmaz, “ Her yıl balon var mı, konuta talep azaldı mı diye konuşulur. Geçen yıl ülke genelinde 1.4 milyon konut satışı ile tarihi rekor kırıldı. Talep rakamlarla ortada. Bu yıl hedef 1.5 milyon konut satışı. Coğrafyamızda olağanüstü olaylar oluyor, yatırımcı elbette etkilenebilir. Durağanlık olabilir ama ben 20 yıldır bu durağanlığın uzun sürdüğünü görmedim. Sektöre sonradan giren oyuncular da eleme olabilir. Top oynamayı bilmeden oyuna girenler oluyor. Hem kendilerine hem de sektöre zarar verip sonra buhar olup gidiyorlar. Biz onları sektör oyuncusu gibi görmüyoruz. Sermaye ve tecrübesi yeterli olanlar yoluna devam ediyor” diye konuştu.