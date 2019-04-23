Ev de sattı tablo da

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şimdiye kadar devraldığı 6 bin 80 gayrimenkulun 5 bin 817’sini sattı. TMSF’nin 2018 faaliyet raporunda çözümleme faaliyetlerine yer verilirken, devralınan gayrimenkul ve menkullere ilişkin de bilgi verildi. TMSF’ye 2 bin 469 adet tablo ve antika devredildiği, bunlardan da 2 bin 353’ünün satıldığı 19.8 milyon dolar gelir elde edildiği belirtildi.

TAHSİLAT HEDEFİ

TMSF’nin 2018 yılı faaliyet raporunun giriş kısmında, Başkan Muhiddin Gülal’ın yazısına yer verildi. Gülal, 90’lı yılların sonundan bu yana TMSF’nin gündeminde önemli yer tutan banka çözümleme ve geri kazanım çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığını belirterek, 2016 yılında faaliyet izni kaldırılan Bank Asya ile birlikte bugüne kadar toplam 26 adet bankanın TMSF’ye devredildiğini kaydetti. Gülal, bankaların kamuya olan maliyetinin geri kazanımı için yürütülen faaliyetler sonucunda yaklaşık 23 milyar dolar tahsilat elde edildiğini ve bu tahsilattan yaklaşık 12.4 milyar doların Hazine Müsteşarlığı’na borç ödemesi yapılırken Merkez Bankası’na da 1.4 milyar dolar avans geri ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Ayrıca Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kuruluşlarına yaklaşık 5.6 milyar dolar ve diğer kuruluşlara da 1.9 milyar dolar ödeme yapıldığını ifade etti.

116 TABLO KALDI

Rapora göre bankalardan 3 bin 949, Fona borçlu gruplardan bin 965 ve 166’sı da çeşitli yollardan olmak üzere toplam 6 bin 80 gayrimenkul TMSF tarafından devralındı. Bunlardan 5 bin 817’si satıldı. TMSF’nin elinde 263 gayrimenkul kaldı. Toplamda bu satışlardan 1 milyar 593 milyon dolarlık gelir elde edildi. Rapora göre 2 bin 469 tablo ve antika devralan Fon, bunlardan 2 bin 353’ünü sattı ve 19.8 milyon dolar tahsilat sağladı. 162 kara taşıtının tamamı satıldı 1.9 milyon dolar tahsilat elde edildi. 3 deniz taşıtı ile 1 hava taşıtı da satıldı. Deniz taşıtları 53.7 milyon dolar, hava taşıtı da 2.5 milyon dolarlık gelir getirdi.

YARIM MİLYAR DOLAR DAHA TAHSİLAT YAPILACAK

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “TMSF bundan sonraki süreçte elinde kalan dosyalardan yaklaşık yarım milyar dolar daha tahsilat yapmayı beklemektedir” dedi. Gülal kayyımlıkla ilgili de şu bilgileri verdi: “Mart 2019 itibarıyla TMSF, Türkiye’nin 39 ilinden toplam 924 adet şirkette/ticari işletmede kayyım olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 127 şirketin yüzde 50’nin altındaki hisseleri ile 120 gerçek kişinin mal varlıklarına da TMSF kayyım olarak atanmıştır. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 57.8 milyar lira, toplam ciroları 31.7 milyar lira ve toplam özkaynakları 21.3 milyar liradır. Bu şirketlerde yaklaşık 44 bin 317 kişi istihdam edilmektedir.”