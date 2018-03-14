Euro ve sterlin rekor kırdı! Dolar yükselişine devam ediyor

Dün yaşanan gelişmelerle TL'de yaşanan sert değer kaybı devam ediyor. Euro ve sterlin, TL karşısında yeni rekorlar kırarken; dolar/TL 3 ayın zirvesindeki hareketine devam ediyor.

Tarihi rekorunu 4.8056 TL seviyesine taşıyan euro/TL saat 8.32 itibarıyla 4.8000 seviyesinde hareket ediyor. Sterlin/TL ise 5.4167 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 5.4088 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.8742 seviyesini görürken, şu sıralarda 3.8659 seviyelerinde...

Dün 12,76'ya kadar yükselen 10 yıllık tahvil faizi daha sonra 12,59'a çekilmiş olsa da TL üzerinde baskıya neden oluyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası başlayan satış hareketi, TCMB faiz kararı, Moody's'in not indirimi ve cari açık sonrasında devam etti ve 10 yıllık tahvil faizini 90 baz puan yukarı çekti.

Hafta başından bu yana toparlanmaya çalışan dolar ise, ABD enflasyon verisi ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından kazanımlarını törpüledi. Dolar endeksi 90 sınırından 89,58'e gelmiş durumda.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Yurt içi piyasalarda bugün Tarım ÜFE ve TCMB toplantı tutanakları takip edilecek. Merkez Bankası, 7 Mart'taki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmezken, enflasyonun ana eğilimindeki katılığa ve çekirdek enflasyonun yüksek seyrine vurgu yapmıştı.

Dışarıda ise Euro bölgesi istihdam ve sanayi üretimi ile ABD ÜFE ve perakende satış verileri izlenecek.