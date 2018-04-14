ETİ üretkenliğini yüzde 44 arttırdı
ETİ’nin kek, çikolata ve bisküvi fabrikaları, Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından 1971’den bu yana düzenlenen ‘Toplam Üretken Bakım’ (TPM: Total Productive Maintenance) Ödülleri’nde ‘Advanced Special Award for TPM Achievement’ (TPM’de Özel İleri Uygulama) Ödülü’nün sahibi oldu.
‘TPM’de Özel İleri Uygulama’ ödüllerini, Japonya’nın Kyoto şehrinde gerçekleştirilen törende ETİ Gıda adına WCM Kıdemli Müdürü Murat Çamkoru teslim aldı. ETİ, verimliliğe odaklı çalışmalarıyla şimdiye kadar Toplam Üretken Bakım (TPM) alanında JIPM’den 17 ödül aldı. ETİ, 2020’de TPM’nin en üst seviyesi olan WCM (World Class Manufacturing) seviyesine ulaşmayı hedefliyor. ETİ, TPM uygulamaları sayesinde, en büyük üç fabrikasındaki üretim hacmini üç katına çıkarırken, üretkenlik yüzde 44, genel ekipman verimliliği yüzde 12, öneri sayıları dokuz kat arttı.
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