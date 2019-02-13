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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Esnaftan Sevgililer Günü için "yerli ürün" önerisi

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Esnaftan Sevgililer Günü için "yerli ürün" önerisi

Sevgililer Günü alışverişi birçok sektörde hareketliliğe yol açarken, esnaf kesimi hediye alırken yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Sevgililer Günü alışverişi birçok sektörde hareketliliğe yol açarken, esnaf kesimi temsilcileri, hediye alırken yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Sevgililer Günü nedeniyle tüm mağazalarda alışveriş heyecanı yaşanırken, vatandaşların hem merdiven altı ürünlerden uzak durmaları hem de yurt içinde üretilen kaliteli ürünlere yönelmeleri tavsiye ediliyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda insanların kalıcı hediyelere yöneldiklerini söyledi.

Bu nedenle bijuteri ve hediyelik eşya sektöründe canlılık yaşandığını belirten Çelikus, "Halkımız geleneksel yerli ve milli ürün tercih etmeli." dedi.

"Merdiven altı" diye tabir edilen yöntemlerle üretilen ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Çelikus, "Özel günlerde ortaya çıkan işportacılar, kalite açısından sıkıntı yaratmalarının yanı sıra, yıl boyunca bu işi yapan insanları da olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

Sevgililer Günü'nün esnaf açısından ekonomik anlamda bir rahatlama günü olması dileğinde bulunan Çelikus, "Sevgililer Günü'nde diğer zamanlara göre daha fazla alışveriş yapılıyor. Bu da fırsatçıların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Vatandaşlarımız, güvendiği esnaflardan alışveriş yapsın." diye konuştu.

Çelikus, geleneksel el sanatları olarak bilinen hediyelik ürünlerin Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

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