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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.11.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Esnafın yemek kartı "Yemekmatik" yaygınlaşıyor

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Esnafın yemek kartı "Yemekmatik" yaygınlaşıyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen "Yemekmatik", ilk bir haftada binden fazla üye iş yerince tercih edildi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan "Yemekmatik", ilk bir haftada bini aşkın üye iş yerinde kullanılmaya başlandı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemek kartlarının 25 yıldır esnafın sorunu olduğunu belirtti.

Federasyonun girişimleriyle yemek kartlarındaki komisyon oranını düşürdüklerini ama bunun da çözüm olmadığını dile getiren Yenice, şöyle konuştu:

"Ortadaki sorunu tamamen kaldırmak ve yabancı firmaların tekelini kırmak için yaklaşık 5 yıldır çalışma yapıyorduk ve uzun uğraşlar sonunda da bunu başardık. Daha sonra sermayesi, işletimi ve altyapısı tamamen yerli olan 'Yemekmatik'i kullanıma sunduk. Bu sadece bir yemek kartı değil çünkü bu yemek kartları sadece komisyonlarıyla değil komisyonlarının dışında ödeme şekilleri ve post makinelerini kullandırma bedeli ve bunun dışında birtakım data bedelleri adı altında esnafımıza çok ciddi bir yük yüklüyordu. Bizim kartımız ve kullanım şekli bunların hepsini ortadan kaldırıyor."

"EKONOMİK GARANTİ VAR"

Kullanım için şirketlerin federasyona başvuru yapması gerektiğine işaret eden Yenice, Finansbank'ın POS cihazına sahip üye iş yerleri de ayrı bir bedel ödemeden kendi cihazları üzerinden Yemekmatik'i kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Yenice, ödeme şeklinin ise bankayla yapılacak anlaşmaya göre anlık veya günlük olabileceğini belirterek, "Her şeyden önemlisi yemek kartında ekonomik bir garanti var. Türkiye'nin tek milli ödeme sistemi olan 'troy'u kullanıyoruz. 1 Kasım'da başlayan uygulamaya inanılmaz bir ilgi ve destek var. Bu kartla yıllık 2,5 milyar dolarlık işlem hacmi olan bu sektörün parasının ülkemizde kalmasını sağlayacağız. Bir yıl içerisinde 130 bin iş yerinde kullanılacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"MİLLİ OLMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

İzmirli lokantacı Mehmet Avşar ise yemek kartlarından dolayı uzun yıllardır sıkıntı çektiklerini söyledi.

Yaşadıkları sorunlarından dolayı 10 yıldır dükkanında yemek kartlarını kullanmadığını ifade eden Avşar, "Yerli yemek kartlarımız dağıtılmaya başlandı. Milli olmasını çok önemsiyoruz. En kısa zamanda bu kartın yaygınlaşmasını bekliyoruz." dedi.

Fevzi Özbaş ise yemek kartlarındaki kesintiyi tam bilemediklerini ve ödemeyi de çok geç aldıklarını söyledi.

Yemek kartlarının ciddi bir sektör olduğunu vurgulayan Özbaş, "Bunların hepsi bir araya gelince yerli yemek kartının önemi bir kez daha artıyor. Biz Yemekmatik'i sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.11.2018)
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