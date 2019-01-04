‘Esnaf için yeni bir paket açıklayacağız’

Finansmana ve likiditeye ulaşmada maliyetlerin düşmesinin sektör için öncelikli ihtiyaçlar açısından önemini vurgulayan Albayrak, muhtemelen gelecek hafta bu paketin lansmanını gerçekleştireceklerini kaydetti. Albayrak, dün TRT Haber’de yaptığı açıklamada, tek haneli enflasyon rakamlarının hedeflendiği bir program açıkladıklarını belirterek, “Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk” dedi. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın da katkısıyla kurlarda, maliyetlerde, piyasalardaki dengelenme sürecine bağlı olarak görülen etkinin kasım sonrasında aralık ayında da devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, “Tüketici fiyatlarında eksi 0.4, üretici fiyatlarında eksi 2.22 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla yüzde 20.80 olarak koyduğumuz enflasyon hedefi altında 20.30 gibi bir rakam yakaladık. Bu çok pozitif bir süreç” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, enflasyon konusunun çok hassas, güçlü takip ettikleri bir alan olduğunu ifade ederek, “Şakası yok. Para politikası, mali disiplin, bütçe disiplininden şaşmadan ciddi şekilde takip ettiğimiz bir alan olarak devam edecek” dedi.

‘MIŞ’ GİBİ YAPANLAR VAR

Bazı sektörlerdeki indirimleri 3 ay daha uzattıklarını hatırlatan Albayrak, “Bunu çok yansıtan, az yansıtan, (mış) gibi yapanlar var. Tabelayı asıyor ama kasada bakıyorsunuz ki yapmacık... Mesela market zincirlerinde kısa bir dönem yaptılar ama gıdaya çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz. Bunu şikayetlerden görüyoruz. Bunları gözden geçireceğiz. Devlet olarak verdiğimiz vergi, maliyet, enerji desteklerine devam edeceğiz ama (mış) gibi yapanları biraz daha değerlendireceğiz. (Mış) gibi yapanlara yaptırım söz konusu değil, programa almayacağız, takiplerini yapacağız” dedi.

KURDA ASYA DALGASI

Kurda gece yarısı meydana gelen dalgalanmayı da değerlendiren Albayrak, şunları kaydetti: “Asya piyasalarında özellikle Çin, üretim ve imalat ekseninde yaşanan olumsuz seyir, bunun yanında Apple ile ilgili açıklamalara piyasaların olumsuz tepki vermesiyle birlikte, Japon yeni başta olmak üzere Asya’da açık olan piyasalara dayalı bir dalgalanma oldu. Onunla birlikte açık ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma gerçekleşti ama kısa sürede dengelendi”.