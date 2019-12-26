Esenler Otogarı’nı Boğaziçi işletecek

Şirket, yıllık 27 milyon TL ödeme teklifinde bulundu. Her gün 100 bini aşkın kişinin giriş çıkış yaptığı otogarın işletme ihalesi dün sonuçlandı. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlık ettiği ihaleye katılmak için, şartname alan 3 firmadan ikisi teklif sundu. Katılımcı firmalardan Platform Turizm Taşımacılık AŞ, yetersizliği nedeni ile ihaleden elendi. Geriye, İBB iştiraki Boğaziçi AŞ kaldı. 26 milyon 820 bin TL muhammen bedel belirlenen ihalede, şirketin sunduğu zarfta 26 milyon 850 bin TL’lik teklif çıktı. İhale komisyonunu, artırım teklifi sonrası Boğaziçi AŞ Genel Müdürü Ethem Pişkin, sundukları teklifi 27 milyona çıkardı. İhale, 27 milyon liralık teklif üzerine teknik olarak sona erdi.

İhale komisyonunu onayı sonrası, otogarın işletmesi Boğaziçi AŞ’ye geçecek. Otogarı yeniden yapılandıracaklarını, yeni düzenlemeler için harcamalar yapacaklarını anlatan Boğaziçi AŞ Genel Müdürü Ethem Pişkin, şirket adına sözleşmeyi imzaladı.

İhale sonrası konuşan Pişkin, “Yazıhane sahipleriyle yeni kontratlar yapılacak” dedi. Yeni yatırımların yapılabilmesi için kiralarda bir artışın yapılmasının şart olduğunu savunan Pişkin, yazıhane kiralarının ne olacağının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra açıklanabileceğini söyledi. Günde 2 bine yakın otobüsün çıkış yaptığı otogarda 325 işletmeci firma 168 yazıhanede faaliyet yürütüyor.