Esenboğa 1 milyon 211 bin yolcu taşıdı
Esenboğa Havalimanı 2019'un ilk ayında 1 milyon 211 bin yolcuya hizmet verdi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre, ocak ayında Ankara Esenboğa’da iç hat yolcu trafiği 1.062.799, dış hat yolcu trafiği 148.833, toplamda ise 1.211.632 oldu.
2019 yılı Ocak ayında Ankara Esenboğa’ya iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 7 bin 318 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bin 452 olmak üzere, toplam uçak trafiği 8 bin 770’e ulaştı.
2019 yılı Ocak ayında Ankara Esenboğa yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 9 bin 268 ton olarak gerçekleşti.
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