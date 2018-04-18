Erken seçim açıklaması sonrası dolar geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesinde olan dolar kuru, açıklamalar sonrası 4.0436 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul artıya geçti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dün ilk tepki olarak sert yükselen dolar/TL, güne 4.09 seviyesinden başladı. Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 4.0436 seviyesine geriledi. Dolar/TL saat 16.45 itibarıyla 4.0456 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise en düşük 5.0109 seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.0171 seviyesinde...
Türk Lirası günlük bazda yüzde 1’lik değer artışıyla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimi oldu.
Tahvil/bono piyasalarında ise gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 1.53 düşüşle 12,87 seviyesinde hareket ederken, iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 0,70 düşüşle 14,25 seviyesinde bulunuyor.
PİYASA POZİTİF KARŞILADI
GMC Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Seçime çok kısa sürede gidilmesinin ve bunun bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlanması neticesinde piyasa algısının iyi olduğunu görmekteyiz. Risk unsuru ve belirsizlik kalktı havası hakim olmakta, bu kapsamda kur ve tahvil faizleri gerilemektedir. Borsa da Sayın Erdoğan’ın açıklamalarından sonra artıya geçti. Borsada açıklamalar öncesinde artı ve eksi sınırlar içerisinde bir seyir söz konusuyken, 'erken seçim' açıklamasının ardından yüzde 1,5’in varan alımlar söz konusu. TL de günlük bazda yüzde 1’lik değer kazanımıyla gelişmekte olan ülke para birimleri grubunda en iyi performans gösteren para birimi olmuştur" dedi.
Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: Dolar/TL kurunda izlediğimiz düşüşler sürekli hale gelir mi, gelmez mi sorusunu sorduracak seviyelerde fiyatlama söz konusudur. Henüz kritik bölge altında hareket olmamakla ve geniş vadede kura ilişkin beklenti yukarı olmayı sürdürebilir. Dolayısıyla şu anda hareketli olan piyasada fiyatlamaların düşüş eğilimini genele yayıp yaymayacağı unsuru önemlidir. 4,0630 – 4,0330 bandı kısa vadede izlenecektir, bu destek altında kurda aşağı gitme isteği biraz daha artabilir. Bu bölge altında kalıcı hareketlerde 4,0150 – 3,9950 gibi destekler hedeflenebilir. Belirttiğimiz 4,0630 – 4,0330 bandı altında kalıcı fiyatlama göremez isek 4,1170 – 4,1320 gibi dirençler güncel olmaya devam edebilecektir."
BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi yüzde 0.34 ekside hareket eden Borsa İstanbul, açıklamalar sırasında yüzde 1.20 seviyelerine kadar gerilerken erken seçim tarihinin açıklanmasıyla yükselişe geçti. Borsa İstanbul saat 16.49 itibarıyla yüzde 1.96 yükselişle 110 bin 876 puandan hareket ediyor.
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