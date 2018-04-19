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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.04.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Erken rezervasyon yapacaklar dikkat! Sona eriyor...

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Erken rezervasyon yapacaklar dikkat! Sona eriyor...

TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler: "7 Aralık'ta başlayan kampanya, bu ay son bulacak. Erken rezervasyonda bu yıl hedefimiz 6 milyondu. İç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda şu ana kadar 5 milyon sayısına yaklaşıldı. Cazip imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, iç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda sayının şu ana kadar 5 milyona yaklaştığını söyledi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanlığı görevini de yürüten İşler AA, muhabirine yaptığı açıklamada, erken rezervasyon kampanyasının 2008'den beri uygulandığını hatırlattı.

Erken rezervasyonun planlı tatil yapanlar için avantajlı olduğunu vurgulayan İşler, "7 Aralık'ta başlayan kampanya, bu ay son bulacak. Erken rezervasyonda bu yıl hedefimiz 6 milyondu. İç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda şu ana kadar 5 milyon sayısına yaklaşıldı. Cazip imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması gerekiyor." dedi.

Sektör olarak 2018 yılından çok umutlu olduklarını belirten İşler, yılın ilk 3 ayında yaşanan yüzde 33'lük büyümenin bunun işaret fişeği olduğunu dile getirdi.

Türkiye turizm sektörünün rekorlar yılı olarak bilinen 2015'te 38 milyon turistin ağırlandığını hatırlatan İşler, "Bu yıl inşallah yine 38 milyon turisti yakalayacağız." dedi.

İşler, sektör olarak 2023 hedeflerinin 50 milyon turist olduğunu belirterek, "Bu rakamı da 2023'ten önce yakalayacağımızı tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, AKDENİZ'İN VAZGEÇİLMEZ BİR ÜLKESİDİR"

Yabancı turist sayısında bir hareketlilik gözlendiğini aktaran İşler, bu sezon Avrupalı turist sayında artışlar yaşanacağını kaydetti.

Alman turistlerin yeniden rotalarını Türkiye'ye çevirdiğine değinen İşler, "En fazla sevindirici gelişme, Rusya ve İngiltere'de yaşanıyor. Bu iki ülkeden gelen turist sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. En azından şu anda yapılan rezervasyonlar bunu gösteriyor. Bölgedeki siyasi ve jeopolitik gelişmeler ne olursa olsun Türkiye, Akdeniz'in vazgeçilmez bir ülkesidir." diye konuştu

Avrupalıların yanı sıra birçok ülke vatandaşının tatil planlarında Türkiye'ye yer verdiklerine işaret eden İşler, bu anlamda en önemli büyümenin ise Çinli ve İranlı turistlerde olacağını vurguladı.

ÇİNLİLER TÜRKİYE'Yİ KEŞFETTİ

Çin'de 2018 yılının "Türk turizm yılı" ilan edildiğini anımsatan İşler, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çinli turistler ülkemizi yeni yeni keşfediyor. Çin'den yaklaşık 130 milyon insan yurt dışına seyahat ediyor. Bunun 40 milyonu da Avrupa'ya gidiyor. Artık yaşlanmış Avrupalı turist yerine yavaş yavaş ekonomik durumu daha iyi olan ve nüfus açısından da dünyanın en büyük ülkesi olan Çin'in çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Gastronomi, tarih ve kültür merakı olan Çinlileri biz Türkiye'nin bu zenginliklerini doğru aktardığımız zaman daha fazla ülkemize çekebiliriz. Avrupa'da kısa zamanda kendini geliştirme konusunda Türkiye çok tecrübeli bir ülkedir. Bunu Rus pazarını keşfettikten sonra turizm bölgemizde yaşanan gelişmelerden çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bugün Antalya'da sadece Rus turistlere hitap eden otellerimiz var. Çinli turistler konusunda da pazar büyüdükçe bunu karşılayabilecek güce ve tecrübeye sahibiz."

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