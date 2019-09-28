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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU / CUMARTESİ SOHBETLERİ
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erkeklere filtre gerekmeyecek!

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Erkeklere filtre gerekmeyecek!

Ramsey ve Kip markalarının başındaki isim Zeynep Doğan, yeni üretim teknolojilerini kullandıkları erkek giyim ürünlerinde erkeklerin daha uzun ve zayıf göründüklerini söylüyor. Bu yeni ürünlerle hedef, erkeklerin filtreye ihtiyaç duymadan istedikleri gibi görünmelerini sağlamak.

Zeynep Doğan, erkek giyim markaları Ramsey ve Kip’i çatısı altında bulunduran Gürmen Group’ta Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. 2008 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş dünyasının yakından tanıdığı, Türkiye Futbol Federasyonu 37’inci Başkanı Hasan Doğan’ın kızı. Zeynep Doğan babasını kaybettiği dönemde Koç Üniversitesi’ni bitirmiş, iş hayatına yeni adım atmaya hazırlanıyor, Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek lisansa başlıyordu. Bu geçen 11 yılda Zeynep Doğan önce aile şirketleri dışında kariyer yaptı, ardından da Gürmen Group’a girdi. Kip ve Ramsey’in atılımlarını Zeynep Doğan’la konuştuk.

PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

Kariyerinizi nasıl planladınız? Aklınızda başka projeler var mıydı?

- Kariyerim planladığım gibi gitmedi. Hayat plan yapmaya gelmiyor gerçekten de. Babam Koç Üniversitesi’nde okumamı çok istedi. Bir fanus içinde büyümedim. Babamın yönlendirmesiyle liseyi de Anadolu Lisesi’nde okumuştum. Üniversitedeyken bir yılı Milano’da okudum. Hep babamla birlikte çalışmayı hayal ettim. Babamla bu konuşmaları yaptığımız, geleceğe yönelik planlar yaptığımız dönemde babamı kaybettik. Babamı kaybettikten bir ay sonra Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek lisans mülakatlarına girdim. Başka bir şey oluyor böyle durumlarda insanda. Pazarlama üzerine yüksek lisans yaptım. Aile şirketine girmedim. “Marka yönetimini iyi öğrenmem gerekiyor” diye düşünerek Unilever’e girdim. 5 yıl Unilever’de çalıştım. Orayı çok sevmiştim ve orada kariyer yapma isteği duyuyordum. Ancak hayat enteresan, amcam Hüseyin Doğan aklımı çeldi ve “sana ihtiyacımız var, Ramsey ve Kip’e güç katmalıyız” deyince ben pazarlama direktörü olarak işe başladım. Maalesef daha sonra amcam Hüseyin Doğan’ı da kaybettik. Benim için de ikinci dönüm noktası oldu. Birinci ve ikinci kuşak aile olarak yönetimdeyiz. Remzi Gür Yönetim Kurulu başkanımız, bizler ikinci kuşak olarak görev aldık. Hazırgiyim dışında enerji, tarım, hayvancılık, teknoloji yatırımlarımız var. Ben markalardan sorumluyum, Remzi Bey’in ve Hasan Bey’in kızları da yönetimde, benim ağabeyim de yönetimde. Ailenin diğer üyeleri de okuyor.

4 yıldır markalardan sorumlusunuz. Markalarınıza yönelik hedefiniz nedir?

- Bölgesel bir güç olmayı hedefliyoruz. 5 sene içinde yurtdışı mağaza sayımız ile yurtiçi mağaza sayımızı eşit hale getirmeyi hedefliyoruz. Biz derinleşerek büyümeyi hedefledik. Biri 50, diğeri 35 yıllık şirketiz. Takım elbise ve ceket üretiminde sahip olduğumuz tasarım, yenilikçi ürün ve kalıp geliştirme gücünü son dönemde yenilikçi ürünlerle geliştirdik. Mağazalarımızı yeniledik.

Erkeklere filtre gerekmeyecek

YÜZDE 40’I YABANCILAR

Dünyanın ünlü markalarına da üretim yapıyorsunuz değil mi?

- Evet. Dünyanın en bilinen markalarının aynı zamanda üreticisiyiz. Marka ismi veremiyoruz anlaşmalarımız gereği ama üretimimizin yüzde 40’ı yabancı markalar için.

Klasik erkek giyim dediğimiz takım elbise satışları düşmüyor mu? Bu sizi zorlamıyor mu?

- İş ortamı ve özel günler kıyafeti olarak öne çıkan bir algılanması vardı markalarımızın. Takım elbiseden erkekler vazgeçiyor mu? sorusu bana çok geliyor. Erkekler kendilerini takım elbiseyle şık hissediyor. Takım elbise içinde her erkek kendini daha iyi, daha korunaklı ve daha özgüvenli hissediyor. Öte yandan erkek modasında giyilebilir teknoloji ve yeni nesil kumaşların etkisini görüyoruz. Casual koleksiyona daha fazla ağırlık vermeye başladık. Bu alana daha fazla odaklandık, daha fazla çeşit, kapsül koleksiyonlar, trend olduğu kadar fonksiyonel ürünler ile de müşterilerimizin beğenisini kazanmaya devam edeceğiz.

Bu yıl nasıl geçiyor? Markalarınız hedeflerine ulaşabiliyor mu?

- Grup olarak “sürdürülebilir karlı büyüme” oranları hedefleyerek yılı planlıyoruz. Yılın 8 ayına baktığımızda yüzde 20 büyüme ile hedeflerimize yakın bir dönem geçirdik.

Yılın son çeyreğinde yurt içinde 6 yeni mağaza açılışı daha planlıyoruz.

DERİNLEŞEREK BÜYÜYORUZ

Türkiye’den çok yurtdışına mı odaklandınız?

- Türkiye’de mağaza açmaya devam ediyoruz ancak daha seçiciyiz. Türkiye’de AVM doygunluğu var. Arz eskisi gibi değil. Döviz girdisini artırmak istediğimiz için yurtdışına enerjimizi akıtıyoruz. Biz derinleşerek büyümeye odaklandık. Yakın coğrafyalarda güçleniyoruz. Yurtdışında ise hedef pazarlarımız Özbekistan, Tacikistan, Filistin ve Kazakistan’da mağaza açılışlarımız oldu. Yıl sonuna kadar Ortadoğu ve bizim için yeni bir coğrafya olan Güney Afrika’da açacağımız mağazalar ile bu yılı kapatmayı planlıyoruz.

Yabancılara satış oranınız nedir? Artış beklentilerinizi karşılıyor mu?

- Turistlerin Türkiye’de alışveriş tercihlerinde artış var. Bu yıl Türkiye’de büyümenin kaldıraçı turistler oldu. Yabancı müşterilerin yanı sıra bu yıl yurtdışında yaşayan tatil için Türkiye’ye gelen Türkler de çok alışveriş yaptı. Turist yoğun lokasyonlardaki büyümelerimiz yüzde 50’leri aştı. Lokasyon bazında; İstanbul, Antalya, Trabzon’un öne çıktı.  Yabancıların alışverişinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35’lik bir artış yakaladık. Bu artışın yanı sıra diğer sevindirici bir gelişme de yabancı alışverişlerindeki çeşitlenme oldu. Rus, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’dan gelen müşterilerimize ek olarak Kore, Japonya, Çin gibi uzak coğrafyalardan da müşteriler de alışveriş yaptı.

ERKEK KIYAFETLERİNİ KADINLAR TASARLIYOR

Erkek kıyafetlerini erkekler mi kadınlar mı tasarlıyor?

- Tasarım ekibimizin yüzde 92’si kadın. Çalışanlarımızın da yüzde 52’si kadın şirketimizde. Ben her mağazamızda bir kadın çalışan olmasını da istiyorum. 

Gündeminizde başka yenilikler var mı?

- Zero Weight ve Zero Gravity gibi özel teknolojilerle takım elbise üretiyoruz. Moda ile birlikte teknolojiyi konuştuğumuz bir ortamda bizim manşetimizde yepyeni bir başlık var; bu da “No Filter”.  Sosyal medyanın, Instagramın bu kadar çok hayatımıza girdiği bir dönemde; erkeklere hiçbir filtreye ihtiyaç duymadan istedikleri gibi görünme, hissetmek istedikleri gibi görünme fırsatı veren bir dünya sunuyoruz. İşte erkekleri “daha uzun” ve “daha fit gösteren” ürünlere yöneliyoruz. “NO FILTER” temasıyla sunduğumuz tasarımlar ile erkek aynada kendisini nasıl görmek istiyorsa öyle görecek.

ZEYNEP DOĞAN KİMDİR?

Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Doğan; Koç Üniversitesi’ndeki lisans eğitimimin ardından Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yönetimi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yaklaşık 5 yıl Unilever’de farklı markaların yöneticiliğini yapan Doğan, 2014 yılında Gürmen Group’a katıldı.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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