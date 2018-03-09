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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moody's'e tepki!

Hürriyet Haber
09.03.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moody's Türkiye'nin notunu indirmesi ile ilgili şöyle konuştu:

"30 milyar doları aşkın bir harcamayı biz sadece Suriyeli mülteci kardeşlerimize yaptık. Bunda STK'larımızın, belediyelerimizin katkısı var. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu o ülke hamdolsun geride kaldı. Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının Ali Cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçün ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz.

Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emin almıyoruz."

Etiketler: moody's türkiye , moody's son dakika
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