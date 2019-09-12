Erdoğan’dan EYT’li talimatı
EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin (EYTSYDD), geçen hafta Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı görüşme kulisleri hareketlendirdi. 8 Eylül Pazar günü Ankara’da miting yapan dernek yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin ile Çankaya Köşkü’ndeki ofisinde görüştü.
Beştepe’de 5 Eylül’deki görüşmeye EYTYSDD adına Başkan Gönül Boran Özüpak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dernek yönetimi, mağdurların sorunlarını ve taleplerini Bilgin’e aktardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla EYT sorununun çözümü konusunda bir çalışma başlatıldığının kendilerine açıklandığını kaydeden Özüpak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilgin, konuyu bizzat Cumhurbaşkanımızın kendilerine yönlendirdiğini aktardı. Cumhurbaşkanımız, ‘Bunun aşamaları nedir, nasıl çözülür, maliyeti nedir?’ gibi bir çalışma istemiş. Kendisi de görüşmemize ilişkin Cumhurbaşkanımıza bilgi verecek” ifadelerini kullandı.
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