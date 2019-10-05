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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

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Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

Gelecek 3 yıllık dönemde kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde, enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak.

Hükümet, gelecek 3 yılda kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı (YEP) enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak enflasyonda atalet etkisini sınırlamayı hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin YEP kapsamında, hükümet finansal istikrarın sağlanması amacıyla bir dizi tedbir alacak.

Buna göre, para ve maliye politikalarının eş güdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal dönüşüm adımları hayata geçirilecek. Böylece enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi hedeflenecek.

Enflasyonun düşürülmesiyle öngörülebilirlik artacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri gerileyecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarını verimliliği yükselecek, uzun vadeli Türk lirası finansman kaynakları geliştirilecek. Böylece ekonomik ve finansal istikrar güçlendirilecek.
Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine, YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak. Böylece, enflasyonu düşürmek için uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönemki enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, enflasyon oranının düşmeye karşı direnç göstermesi ve yapışkan hale gelmesi olarak nitelendirilen "enflasyon ataleti" sınırlandırılmış olacak.

ENERJİ KONTRATLARININ TL BAZLI OLMASI SAĞLANACAK

Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yetiştirilmesi, alım garantili enerji kontratlarının yerlilik oranı da dikkate alınarak TL bazlı olması sağlanacak. Eşel mobil sistemi ile petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılacak. Sektörel rekabet ve verimlilik eylem planları hazırlanarak rekabet ortamı iyileştirilecek ve üretim maliyetleri düşürülecek.

Program kapsamında gıda enflasyonunun düşürülmesi için çeşitli adımlar da atılacak. Bu kapsamda gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak ve sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşvik edilecek.

Hal yasası ile üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak, aracılar denetlenecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyon sağlanacak.

Perakende yasası ile gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler de planlanıyor.

YEREL MARKETLERDEKİ FİYATLAR MOBİL UYGULAMAYA TAŞINACAK

Gıda fiyatları başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştırılırken fiyat rekabetini artıracak internet tabanlı bir bilgi işlem altyapısı kurularak yerel marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamalar yoluyla vatandaşın bilgisine sunulması söz konusu.

Gıda fiyatlarında mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla Toprak Mahsülleri Ofisi ile Et ve Süt Kurumu etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama işlemleriyle piyasada yer alarak gıda fiyatlarında dengelerin korunmasına daha güçlü şekilde destek verecek. Kooperatifçiliğin gelişimine engel teşkil eden mevzuat düzenlemeleri kaldırılacak.

TARIMDA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Program hedefleri doğrultusunda tarım, hayvancılık ve balıkçılık işletmeleri ile üretici birlikleri ve kooperatiflerin kurumsallaşması, ölçeğinin büyütülmesi ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi de plan kapsamında.

Tarımda sözleşmeli üretim modeli yaygınlaştırılacak, küçükbaş hayvan üretiminde verimlilik ve hayvan sayısının artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecek.

Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurulacak. Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacak.

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