Enerjinin finansı iklim fonlarından

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEnerjinin finansı iklim fonlarından
GeriEkonomi Enerjinin finansı iklim fonlarından
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EMRE ESER
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Enerjinin finansı iklim fonlarından

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Enerjinin finansı iklim fonlarından

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından enerji ve bankacılık sektöründen 100’ün üzerinde paydaşın katılımıyla 10 ayda hazırlanan “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı Raporu” açıklandı.

Rapora göre Türkiye’de enerji sektöründeki dönüşümünün sürmesi için 2030’a kadar yıllık ortalama 5.3 ila 7 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var. Bu ölçekte bir finansmanın temini ise çevre ve iklim fonlarından geçiyor. Buna göre dünya çapındaki yatırım ve kalkınma bankaları sürdürülebilir ve verimlilik odaklı projelere milyar dolarlar ayırıyor. Hem bu finansmanı çekmek hem de dünyadaki büyük yatırımcıların negatif faizdeki paralarını çekmek için iklim ve çevre odaklı fonlarla iyi ilişkiler kurulması gerekiyor. Elektrik sektörüne 2030’a kadar yapılacak yatırımlarla yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi içindeki payının yüzde 50’ye yükseleceği hesaplanıyor. Rapora göre ayrıca Türkiye’nin dağıtık enerji modeline geçerek kayıp-kaçak miktarının da azaltabileceğinin altı çiziliyor.

ENERJİYE 110 MİLYON $

Türkiye’nin enerji talebinin son 16 yılda yüzde 90’ın üzerinde arttığını söyleyen Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, “Bu talebi karşılamak için enerji sektörüne 110 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Sadece enerji dönüşümü için yapılan yatırımların yıllık ortalama seviyesi 3.5 milyar dolar, finansmanı ise yıllık ortalama 2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde enerji verimliliği için de 10 milyar dolar yatırım yapıldı. Bundan sonraki süreçte verimlilik odaklı çalışmalar daha fazla gündem olacak” dedi.

SHURA tarafından yapılan araştırmaya göre 2004-2018 döneminde enerji yatırımları finansmanında en önemli kaynak yurt içi ve yurtdışı finansal kuruluşlar oldu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Resmi Gazete'de yayımlandı... 26 mesleğe belge zorunluluğu
Anzer balı satışa çıktı! Kilosu bin lira
Bakan Berat Albayrak: Enflasyon rakamları Türkiye'ye inanan insanları sevindirdi
ABD, AB'ye ek vergi getiriyor