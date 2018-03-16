Enerji ve madencilikte şubatta 99 şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'de toplam 10 bin 230 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 579 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Söz konusu dönemde kurulan şirketlerin 62'si elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 37'si madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterecek.

Şubat ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 16, madencilik ve taş ocakçılığında 4 oldu.

Böylece, şubatta söz konusu sektörlerde 99 şirket ve 20 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Ocak ayında ise bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 113 şirket ve 23 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bu arada, şubatta elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 22 şirket ile 3 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 3 şirket ile 7 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.



