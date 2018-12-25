Enerji projelerine devam
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bağlarbaşı Güneş Enerji Santralı (GES), 2017’den bu yana 1250 konutun 1 yıllık elektriğini karşılayacak üretimi gerçekleştirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “2023 hedefine odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
SON dönemlerde yenilenebilir enerji yatırımlarının arttığı Türkiye’de belediyeler de harekete geçti. Bu alanda yaptığı çalışmalarla öne çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Bağlarbaşı’nda tamamladığı Güneş Enerji Santralı (GES) önemli bir potansiyele ulaştı. Bu alandaki çalışmaları değerlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Türkiye, 2023 vizyonu kapsamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimiyle enerji yönetimini kalkınma ve yatırımın olmazsa olmazı olarak değerlendirdi. Ülke genelinde; güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak amacıyla etkin çalışmalar başlatıldı” dedi.
UYGUN ARAZİLER
Enerji alanında yaptıkları çalışmaları anlatan Fatma Şahin, şöyle devam etti: “İş gücü potansiyeli, verimli toprakları ve uluslararası bakış açısıyla, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehirleri arasına gösterilen Gaziantep’te, tarım kenti, sanayi kenti kimliği doğrultusunda enerji giderlerinde artış gözlendi. Alternatif enerji kaynaklarına yönelme zorunluluğu ortaya çıkınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi stratejik planları ve vizyonuna enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme kararı aldı, bu yönde projeler geliştirdi. Uygun araziler seçildi, kurulacak santraller için uygulama projeleri hazırlandı.
ÖDÜLLERİ KAPTI
2015 yılında yapımına karar verilen 1 MW Bağlarbaşı Güneş Enerji Santralı’nın, 18 Ağustos 2016 tarihinde inşaatına başlandı. 2017 yılında yapım işi tamamlanarak Bağlarbaşı Güneş Enerji Santralı devreye alındı. Santralın devreye alınmasından bu yana 2 milyon 943 bin 644 Kwh elektrik üretildi, bu rakam 1250 konutun 1 yıllık tükettiği elektriğe eşdeğer oldu. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleriyle 4 yıl boyunca ulusal ve uluslararası platformlarda birçok ödüle layık görüldük. Türkiye’nin 2023 hedefine odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”
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