Enerji kimlik belgesinde son gün uyarısı: Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda zorunlu hale getirilen enerji kimlik belgesi (EKB) uygulamasında son günlere girildi. Vatandaşlar bundan sonra enerji kimlik belgesi olmadan bina alım satım ve kira işlemi yapamayacak. Belgenin geçerliliği ise 10 yıl sürecek. İşte, enerji kimlik belgeleri ile ilgili ayrıntılar.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALIMINDA SON TARİH NE ZAMAN?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tüm ve sahibi ve kiracıları ilgilendiren açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda; 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çatı ve cephelerde güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs'tan bugüne kadar sanayi tesislerimizden toplam 610 megavatlık üretim için 775, mesken abone grubundan toplam 12 megavat üretim için 1188 başvuru aldık." dedi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE İSTENEN BELGELER NELER?

Ensa Enerji Verimliliği şirketinden Etüd ve Proje Yöneticisi Ekrem Çalışkan, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada vatandaşların nereye ve nasıl başvuru yapacaklarını anlattı:

1) Eğer yöneticide yoksa, bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurarak Mimari Proje ve Yapı Ruhsatı'nı alın.

2) Alınan belgelerle birlikte; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkilendirdiği şirketlere, EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlara başvurun.

Başvuru ücretiyle de ilgili bilgi veren Çalışkan, İstanbul'da daire başına ortalama 40 TL ücret ödendiğini söyledi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ KİMLER VEREBİLİYOR?

EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.