Enerji kimlik belgesi (EKB) nedir? Enerji kimlik belgesi nereden alınır?

Tüm binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınması kullanılan enerji kimlik belgesi, 1 Ocak tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecek. Söz konusu belgenin on yıl geçerliliği bulunacak. İşte, enerji kimlik belgesi nedir nasıl alınır sorusunun cevabını merak edenler için konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.

EKB NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

EN ÇOK EKB'Lİ BİNA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE

En çok EKB'li bina 165 bin 983 ile İstanbul'da, 87 bin 806 ile Ankara'da ve 71 bin 278 ile İzmir'de bulunuyor.

En çok EKB belgesine sahip diğer iller ise şöyle:

"Bursa 40 bin 805, Antalya 38 bin 135, Kocaeli 35 bin 709, Muğla 31 bin 502, Konya 27 bin 182, Eskişehir 25 bin 487 ve Balıkesir 23 bin 968."

Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen EKB, ülke genelinde çevreci binaların sayısının artmasını, sera gazı salınımının azaltılmasını sağladı.

Bu kapsamda ülke genelinde 2011 yılından sonra inşa edilen 770 bin bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılan binalara oranla yüzde 60 azalttı.