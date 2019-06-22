Enerji ihtiyacı % 25 artacak
Türkiye’de LPG Derneği’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen WLPGA Regional Summit Turkey (Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi) 2019 ile uluslararası LPG endüstrisinin nabzı İstanbul’da attı.
Zirveye 43 ülkeden 400 delege katılırken çok sayıda firma ile uluslararası görüşme gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Türkiye’de de büyük bir büyüme trendi içinde olan LPG sektöründe yatırımcıların önünü açmak için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. LPG sektörü ışık veren ve geleceği çok parlak olan bir sektör. Yatırımcılara ilişkin hukuk ve düzenleme güvenliğimizin kalitesini artırmak için hepinizin katkısını bekliyoruz” dedi. Dünya LPG Birliği (WLPGA) CEO’su James Rockall da, küresel enerji sektörünün ciddi bir değişim içinde olduğunu kaydetti.
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