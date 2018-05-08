Enerji devine kayyum talebi

Elektrik enerjisi Ã¼retimi ve satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili faaliyet yÃ¼rÃ¼ten TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen enerji ÅŸirketlerinden OrtadoÄŸu Enerji A.Åž'nin yÃ¼zde 31,85'ine sahip ortaklarÄ±, 13 milyon lira sermayeli ÅŸirkete kayyum atanmasÄ± talebinde bulundu.

Hidrolik, rÃ¼zgar, gÃ¼neÅŸ, fotovoltaik, jeotermal ve Ã§Ã¶p gazÄ± dahil biyokÃ¼tleden elde edilen gazlar gibi enerji kaynaklarÄ±ndan elektrik enerjisi Ã¼retimi ve satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili faaliyet gÃ¶stermek amacÄ±yla 2007'de 7 milyon liralÄ±k sermayeyle kurulan, ÅŸu an 13 milyon liralÄ±k sermaye birikimine ulaÅŸan TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen enerji ÅŸirketlerinden OrtadoÄŸu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Åžirketi, ortaklarÄ± arasÄ±nda baÅŸ gÃ¶steren anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle dava konusu oldu.Â Â Â Â

Åžirket sermayesinin yÃ¼zde 31,85'ine sahip ortaklarÄ± HÃ¼yesin YazÄ±cÄ±, Bayram YazÄ±cÄ± ve Lemar YapÄ± ve Turizm AÅž. yetkililerince, ÅŸirketin 14 Mart ve 13 Nisan 2015'teki genel kurul toplantÄ±larÄ±nda alÄ±nan kararlarÄ±n iptali talebiyle 5 Haziran 2015'te aÃ§Ä±lan dava, Ä°stanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam ediyor. DavacÄ±lar bu kez de 9 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan genel kurul toplantÄ±sÄ±nÄ±n tedbiren durdurulmasÄ± ve ÅŸirkete kayyum atanmasÄ± talebiyle mahkemeye baÅŸvurdu.Â Â Â Â

"MEVCUT YÃ–NETÄ°M KURULU YOK HÃœKMÃœNDEDÄ°R"Â Â Â Â

DavacÄ± sermaye ortaklarÄ± adÄ±na avukatlar M. TarÄ±k GÃ¼leryÃ¼z ve Emre Karaosman tarafÄ±ndan mahkemeye sunulan dilekÃ§ede, genel kurul toplantÄ±larÄ±, toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±ran yÃ¶netim kurulu kararlarÄ± ve buna baÄŸlÄ± genel kurul kararlarÄ±nÄ±n yok hÃ¼kmÃ¼nde olduÄŸunun tespit edilmesine yÃ¶nelik davanÄ±n 3 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen henÃ¼z karara baÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â

DilekÃ§ede, yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinin seÃ§imine iliÅŸkin gÃ¼ndem maddesinin yok hÃ¼kmÃ¼nde olduÄŸu, ÅŸirketin dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 3 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir organsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±, dava karara Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu durumun hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve yok hÃ¼kmÃ¼nde olan mevcut yÃ¶netim kurulunun davalÄ± ÅŸirketin genel kurulunu toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â Â Â Â

Yetkisiz kiÅŸilerce toplantÄ±ya Ã§aÄŸrÄ±lan genel kurulda alÄ±nan tÃ¼m kararlarÄ±n da yok hÃ¼kmÃ¼nde olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len dilekÃ§ede, "9 MayÄ±s 2018'de genel kurulun toplanÄ±p karar almasÄ± halinde, yetkisiz kiÅŸilerin toplantÄ± daveti yapmasÄ± nedeniyle alÄ±nacak tÃ¼m olasÄ± kararlar da yok hÃ¼kmÃ¼nde olacaktÄ±r. Bu ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r devam eden hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±klar bir zincir ÅŸeklinde sonsuza kadar sÃ¼recek ve hukuk sistemimizin bu soruna bir Ã§are bulmasÄ± neredeyse imkansÄ±z hale gelecektir. DavalÄ± ÅŸirketin yok hÃ¼kmÃ¼nde olan yÃ¶netim kurulu/yetkisiz kiÅŸilerce toplantÄ±ya Ã§aÄŸrÄ±lan 9 MayÄ±s 2018'de yapÄ±lacak genel kurul toplantÄ±sÄ±nÄ±n tedbiren durdurulmasÄ± ve organ yokluÄŸu nedeniyle davalÄ± ÅŸirkete kayyum tayin edilmesi zorunluluÄŸu doÄŸmuÅŸtur."denildi.Â Â Â Â

"Ä°STANBUL Ä°LE KOCAELÄ°'NÄ°N Ã‡Ã–PÃœNDEN ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°YOR"Â Â Â Â

OrtadoÄŸu Enerji'nin iÅŸtirakleri vasÄ±tasÄ±yla bu alanda faaliyet gÃ¶steren sektÃ¶r lideri enerji devi olduÄŸu, yenilenebilir-konvansiyonel enerji kaynaklarÄ±yla Ä°stanbul ile Kocaeli'nin tÃ¼m Ã§Ã¶pÃ¼nden elektrik enerjisi Ã¼rettiÄŸi ifade edilen dilekÃ§ede, davacÄ±larÄ±n davalÄ± ÅŸirkette yÃ¼zde 31,85 oranÄ±nda pay sahibi olduklarÄ± ve kalan 2/3'lÃ¼k payÄ±n ise davacÄ±lara karÅŸÄ± birlikte hareket eden hakim hissedarlara ait olduÄŸu dile getirildi.Â Â Â Â

Â DavacÄ±lardan HÃ¼seyin YazÄ±cÄ±'nÄ±n, kuruluÅŸundan itibaren OrtadoÄŸuÂ Enerji'de yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ve 14 Mart 2015'tekiÂ genel kuruldaÂ hukuka aykÄ±rÄ± olarak yeniden seÃ§ilmediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len dilekÃ§ede, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:Â Â Â Â

Â "YÃ¶neten diÄŸer iki pay grubunun birlikte hareket etmesi nedeniyle mÃ¼vekkiller sÃ¶z konusu iki hissedar grubu karÅŸÄ±sÄ±nda yalnÄ±z ve azÄ±nlÄ±kta kalmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼vekkillerin azÄ±nlÄ±kta bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve ÅŸirketten dÄ±ÅŸlanmasÄ± Ã¶yle bir hal almÄ±ÅŸtÄ±r ki yÃ¶neten pay sahipleri olan yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri hem ÅŸirket hem de kendileri adÄ±na hemen her mecrada, hem yÃ¶netim kurulu hem de genel kurulda Ã§oÄŸunluk gÃ¼Ã§lerinin olduÄŸunu ve Ã§oÄŸunluk oyuyla istedikleri kararlarÄ± alabileceklerini, toplantÄ±ya Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±lamamÄ±ÅŸ olsa da Ã§oÄŸunluk oyuyla alÄ±nan kararlarÄ±n geÃ§erli olduÄŸunu sÃ¶ylemektedirler. YÃ¶neten pay sahipleri ve kararlarda imzasÄ± olan yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, kanundan ve esas sÃ¶zleÅŸmeden doÄŸan yetkilerini kÃ¶tÃ¼ye kullanarak, spekÃ¼latif krediler aÃ§mak, usulsÃ¼z hibelerde bulunmak, borÃ§lanma ve mÃ¼zakerelere katÄ±lma yasaÄŸÄ±nÄ± ihlal etmek, Ã¶zen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne aykÄ±rÄ± davranmak, muvazaalÄ± iÅŸlem ve satÄ±ÅŸlar yapmak, bir kÄ±sÄ±m pay sahibine doÄŸrudan maddi menfaat temin etmek gibi Ã¶rtÃ¼lÃ¼ kazanÃ§ daÄŸÄ±tÄ±mÄ± mahiyetinde Ã§ok sayÄ±da iÅŸlem ve eylemle davalÄ± OrtadoÄŸu Enerji ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi dÃ¼zeyde zarar doÄŸuran Ã§ok sayÄ±da usulsÃ¼zlÃ¼klerde/hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±klarda bulunmuÅŸlardÄ±r. YÃ¶neten pay sahiplerinin pervasÄ±z ve kanun tanÄ±maz tutumlarÄ± Ã¶yle bir hal almÄ±ÅŸtÄ±r ki mÃ¼vekkil keÅŸidecilerin bilgi edinme hakkÄ±, kar payÄ± alma hakkÄ± gibi temel pay sahipliÄŸi haklarÄ± dahi kÄ±sÄ±tlanmaktadÄ±r."Â Â Â Â

Â "PAY SENETLERÄ° CEBRÄ° Ä°CRA YOLUYLA ALINABÄ°LDÄ°"Â Â Â Â

DavacÄ±lar tarafÄ±ndan yÃ¶neten pay sahipleri, ÅŸirket iÅŸtirakleri ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri aleyhine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ 60'a yakÄ±n dava bulunduÄŸuna dikkat Ã§ekilen dilekÃ§ede, yÃ¶neten pay sahiplerine Ã¶rtÃ¼lÃ¼ kazanÃ§ ve menfaat temininin saÄŸlanmasÄ±yla davacÄ±larÄ±n ÅŸirketten tÃ¼mÃ¼yle dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Â Â Â Â

AÃ§Ä±lan davalarÄ±n bir kÄ±smÄ±ndan Ã§Ä±kan kararlarda, "DavacÄ±larÄ±n bilgi edinme haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±, 2012 ila 2015 yÄ±llarÄ±nda alÄ±nan tÃ¼m yÃ¶netim kurulu kararlarÄ±nÄ±n yoklukla malul olduÄŸu, grup ÅŸirketlerinin genel kurul kararlarÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu" yÃ¶nÃ¼nde tespitler bulunduÄŸu aktarÄ±lan dilekÃ§ede, "MÃ¼vekkillerin Ã¶denmeyen kar payÄ± haklarÄ± dahi cebri icrayla tahsil edilebilmiÅŸtir. Yine bu Ã§erÃ§evede, mÃ¼vekkil keÅŸidecilerin pay senetleri teslim edilmediÄŸi iÃ§in bu konuda dava aÃ§Ä±lmak zorunda kalÄ±nmÄ±ÅŸ ve pay senetleri dahi cebri icra yoluyla alÄ±nabilmiÅŸtir. DahasÄ±, mÃ¼vekkillerin kÄ±sÄ±tlanan 'bilgi edinme ve inceleme haklarÄ±' mahkeme kararÄ±yla kullanÄ±labilmiÅŸtir." denildi.Â Â Â Â

Mahkemenin ara kararÄ± gereÄŸi uzman akademisyen Nuri Erdem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, "Dava konusu genel kurul gÃ¼ndem maddelerinin tÃ¼mÃ¼nÃ¼n yok hÃ¼kmÃ¼nde olduÄŸu, ÅŸirketin organsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±na" yÃ¶nelik tespitlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen dilekÃ§ede, 2011'in sonlarÄ±nda baÅŸlayan ihtilaf nedeniyle davacÄ± ÅŸirket hissedarlarÄ±nÄ±n yapÄ±lan yÃ¶netim kurulu toplantÄ±larÄ±na bilinÃ§li olarak davet edilmediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â Â Â

KAYYUM VE TEDBÄ°R TALEBÄ°Â Â Â Â

"Bir ya da birkaÃ§ Ã¼yenin toplantÄ±dan haberdar edilmemesi, ya da Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n usulsÃ¼z olmasÄ± durumunda, alÄ±nan yÃ¶netim kurulu kararlarÄ± da yok hÃ¼kmÃ¼ndedir." denilen dilekÃ§ede, yÃ¶netim organÄ±nÄ±n yokluÄŸu halinde tÃ¼zel kiÅŸilere kayyum atanmasÄ± zorunluluÄŸu bulunduÄŸu ifade edildi.Â Â Â Â

Genel kurul kararÄ± yok hÃ¼kmÃ¼nde olduÄŸu iÃ§in ÅŸirketin organsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± ve yerleÅŸik YargÄ±tay kararlarÄ±na gÃ¶re, organsÄ±z kalmanÄ±n bir kayyum nedeni olduÄŸu vurgulanan dilekÃ§ede, yok hÃ¼kmÃ¼nde olan yÃ¶netim kurulunun, genel kurulu 9 MayÄ±s'ta toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, bu toplantÄ±nÄ±n da tedbiren durdurulmasÄ±, ÅŸirkete kayyum atanmasÄ± talep edildi.Â Â Â Â

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