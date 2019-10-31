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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En zeki tahmin

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
En zeki tahmin

Yaşanan iklim değişikliğiyle oluşan sıra dışı hava koşulları meydana geliyor. Kasırgalar ve dolular ilk akla gelenlerden. ‘Havayı koklayan adam’ olarak bilinen Bünyamin Sürmeli ve ortağı Kutay Mıhlıardıç, Swaps adındaki girişimi hayata geçirdi. Startup, yapay zekâ teknolojileriyle dolunun çapını bile tespit edebiliyor.

İKLİM değişikliği dünyadaki herkesin ortak kaygısı. Kasırgalar, seller, dolu yağışı ve çok daha fazlası. Dünyanın tüm coğrafyaları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor. Türkiye de buna dahil. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışları ilk akla gelenlerden. İklim değişikliği konusundaki önemli olan nokta ise adaptasyon. Hava olaylarını incelemek ve işin içine teknoloji katmak yenilikçi çözümleri beraberinde getiriyor. Bu konuya odaklanan girişimlerden biri ‘Swaps’. “Havayı koklayan adam” olarak bilinen Bünyamin Sürmeli’nin yanı sıra Kutay Mıhlıardıç tarafından kurulan Swaps ekibinde Mustafa Mesut Bozok, Baha Toker ve Serkan Kaya var. Swaps, sıra dışı hava koşullarının yarattığı maddi ve manevi hasarı azaltacak bir meteoroloji danışmanı. Tabii ki işin içinde ileri teknoloji var. Toplanan veriler, derin öğrenme (deep learning) ve makine öğrenimi (machine learning) altyapılarla analiz ediliyor. Analiz edildikten sonra güvenirliği yüksek sonuçlar elde ediliyor. Hatta dolunun büyüklüğü bile bölgesel olarak paylaşılabiliyor. Kısacası sıra dışı hava olayları konusunda ihtiyaç olan bir çözüm. Biz de bu konuyu konuşmak için Bünyamin Sürmeli ve Kutay Mıhlıardıç ile bir araya geldik.

EN DÜŞÜK HATA ORANI

Şu anda kullanılan modelin ötesine geçen bir sonuç elde etmeyi başardıklarını anlatan Sürmeli, “Dünya tüm coğrafyalarındaki görünen sıra dışı hava durumlarının verisini alıyoruz. Karşılaştırıyoruz ve geliştirdiğimiz platforma giriyoruz. Biz bu işe yapay zekâ altyapıları ekledik. Makine öğrenimi altyapısıyla öğrenen ve öğrenmeyi sürdüren bir altyapımız var. Dolayısıyla sıra dışı hava olaylarını tespit edebildiğimiz gibi aynı zamanda karşılaştırma yapıp hem klimatolojik veri içerisinde de kullanıyoruz. Hepsi bir araya geldiğinde güvenilirlik ve tutarlılık oranı artıyor. Örneğin; yüzde 70 dolu yağışı olacak denildiğinde bunun güvenirlik oranı yüzde 90 olarak açıklanıyor. Swaps ise en düşük hata oranına sahip sonuçlar elde ediyor” dedi.

En zeki tahmin

DOLU ÇAPINI BİLİYOR

Özellikle dolu yağışı konusunda büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Sürmeli, “Dolu ve dolu çapını önceden tespit edebiliyoruz. Örneğin; “Anadolu Yakası’nı daha çok etkileyecek dolunun çapı 3 cm’i geçecek” diyebiliyoruz. Şu anda bunu dünyada yapabilen yok. Bu yüzden geliştirdiğimiz modelin dünyada ilgi çekeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Hayata geçirdikleri çözümün özellikle farklı sektörlerde kullanılabileceğini sözlerine ekleyen Sürmeli, “Pek çok farklı sektörde kullanıma uygun olacak bir modelimiz var. Sigortadan tarıma, deniz taşımacılığından lojistiğe kadar pek çok alanı sayabilmek mümkün. Bu şirketlere özel bir veri akışı sağlayacağız. Bir gemi ABD’den Türkiye’ye geliyorsa, hangi noktada ne zaman ve nasıl bir hava koşuluyla karşı karşıya kalacağını önceden en düşük hata oranıyla sunacağız. Ya da özellikle Türkiye’de son yıllarda etkili olan dolu yağışı için sigorta şirketlerine nasıl bir doluyla karşı karşıya kalınacağını rapor edeceğiz. İş modelimizi şirketlerin ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyoruz. Bu da bize esneklik kazandırıyor” diye konuştu. 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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