En iyimser gençler Türkiye’de
VODAFONE aralarında Türkiye’nin de olduğu 15 ülkede 18-24 yaş arası 6 bin gencin katıldığı bir araştırma yaptırdı.
“Z kuşağının durumu” başlıklı araştırmada gençlerin gelecekten beklentileri ortaya çıkarken, dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkacak yeni meslekler de değerlendirildi. Türkiye’den gençlerin “iyimser” olduğunun ortaya çıktığı YouGov tarafından yapılan araştırma Vodafone’un geçen yıl ekim ayında başlattığı yeni stratejisi kapsamında genç işsizliğine yönelik atılan adımların da bir parçası. Vodafone 18 ülkede gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak için “Gelecekteki Seni keşfet” adılı bir program başlattı. Bu program daha fazla gence iş vermeyi, gençlere dijital ortamda farklı eğitim seçenekleri sunmayı hedefliyor.
500 BİN DİJİTAL İŞ POZİSYONU
Vodafone’un, araştırma sonuçlarını ve gençlerle ilgili projelerini açıkladığı toplantısını izlemek üzere Vodafone davetiyle Brüksel’deydik. Vodafone CEO’su Vittorio Colao, genç işsizliğinin yoğun olduğunu ancak 2020’de Avrupa’da 500 bin dijital iş pozisyonunun boş kalacağını söylerken, gençlerin bu mesleklere hazırlanması gerektiğini vurguladı. Dijital ortamda doğan Z kuşağının henüz dijital ekonominin getirdiği yeniliklere hazır olmadığının ortaya çıktığı raporda, günümüz gençlerinin “dijital doğan” ilk nesil olmalarına rağmen dijital ekonomide olabilmek için yeterli donanıma sahip olmadıklarının altı çizildi. Araştırma sonuçlarına göre “Ailemin neslinin sahip olduğu yaşam standartlarına sahip olamayacağım” diyen ülke sıralamasında en umutsuz çıkan İngiltere oldu. Bu oran Almanya’da yüzde 14, Türkiye’de ise yüzde 7. 15. En umutsuzlar Brexit kararını yaşayan İngilizler, en umutlular ise Türk gençliği. En iyimser Türkiye gençliğinin çıkması, toplantıdaki paneli yöneten moderatör tarafından da “Türkiye’de neler oluyor?” diyerek yorumlandı.
Vodafone CEO’su en iyimserlerin Türkiye gençliği olmasıyla ilgili olarak da, “Türkiye’nin durumu diğer ülkelerden farklı, Türkiye’de genç nüfus oranı yüksek. Türkiye istisnai bir ülke. Avrupa’da durum farklı. Avrupa’nın geri kalanını da Türkiye’yle aynı duruma getirmeliyiz bu konuda” dedi.
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