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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En hafif ceketi Giresun’da üretti

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
En hafif ceketi Giresun’da üretti

Birçok Türk markası yurtdışında mağazalaşma atağına kalkarken, inovasyon ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkıyorlar. Bunlardan birisi de bünyesinde Damat, Tween ve D’S Damat markalarını bulunduran Orka Holding. Şirketin kısa süre önce piyasaya çıkardığı 200 gramlık ceketi dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördü. Fiyatı 600 Euro’yu bulan ultra light ceket Giresun’da üretiliyor.

SON yıllarda Türk markalarının yurtdışında büyümesi hızlandı. Bu markaların başında da bünyesinde Damat, Tween ve D’S Damat’ı bulunduran Orka Holding var. Yurtdışında 188 toplamda 390 mağaza ile hizmet verdiklerini anlatan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Koleksiyonlarımızda hayatı kolaylaştıran inovatif ürünlere çok önem veriyoruz. Bunlardan birisi de ‘ultra light ceket’ çalışmamız. Dünyanın en hafif ceketini yaptık. 200 gram ağırlığındaki bu ceket büyük ilgi gördü. Çok özel yün ipliği ve dokuma teknolojisiyle üretiliyor. 300 ile 600 Euro arasında fiyata satılıyor. Giresun’daki üretim tesislerimizde üretiliyor” dedi.

HEDEF 3.5 MİLYAR LİRA

Yıl sonunda 750 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Süleyman Orakçıoğlu, şöyle konuştu: “Bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında bulunan mağazalarımızın sayılarını eşitlemeyi hedefliyoruz. Hem yurtiçinde hem yurtdışında mağaza sayılarımızın toplamı 420 olacak. Yurtdışında açılacak mağazalardan birçoğunun açılış tarihlerini şimdiden belirledik. İhracatta 30 milyon dolar hedefliyoruz. Şu anda yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 35 seviyesinde. 2023 yılında ise yurtdışı mağazalarının sayısının yurt içinden daha yüksek olmasını, yurt içinde 500 ve yurt dışında 1000 mağaza ile toplamda 1500 mağazaya sahip olmayı hedefliyoruz. 2023 yılını 3.5 milyar TL ciro ile kapatmayı planlıyoruz.”

En hafif ceketi Giresun’da üretti

Soldan, sağa: Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar

İTALYA’DA REKOR BÜYÜME

Dünyanın moda merkezlerinde mağazalar açmaya devam edeceklerini dile getiren Süleyman Orakçıoğlu, “Türkiye’de 30 yıl önce markalı ihracat yapan ilk birkaç firmadan biriyiz. Türkiye’deki erkek giyim tarzının değişimine öncülük ettik. Dünya moda başkentlerinde, dünya markalarının en güçlü olduğu ülkelerde büyümemizi çok güçlü bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Özellikle 2016 yılında giriş yaptığımız dünya modasının kalbinin attığı İtalya’da çok başarılı bir durumdayız. Her yıl İtalya’da yaklaşık olarak yüzde 120’nin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında Roma gibi marka kentlere de girdik. Bu yıl Sardinya, Bolonya ve sanatın kalbi Floransa’da mağazalar açtık. Floransa’nın en prestijli noktasında yine lüks markalarla yan yanayız. İtalya’da satış noktası sayımız 31’e ulaştı” diye konuştu.

Orakçıoğlu, bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdikleri yurtdışı bayi toplantısında 85 ülkeden 200’ün üzerinde alım heyeti ağırladıklarını söyledi. Orakçıoğlu, “Alım heyetlerine yeni sezon ürünlerimizi tanıtırken, bir yandan da inovatif ürünlerimizi sergiliyoruz” dedi.

INTER YA DA MİLAN’A SPONSOR OLACAK

FUTBOL kulüplerine yaptıkları sponsorluklar hakkında da bilgi veren Süleyman Orakçıoğlu, “Yurtdışında Azerbaycan ve Makedonya Milli Takımı, İspanyol Deportivo, Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Güney Afrika Milli Takımı (kadın-erkek) sponsorluklarımız sürüyor. Bunun yanında dünya devi iki kulüpten birine sponsor olmak üzereyiz. Milan ve Inter ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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