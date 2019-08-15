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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.08.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

En eski yerleşim yerlerinden... Dünyanın dört bir yanından onun için geliyorlar!

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En eski yerleşim yerlerinden... Dünyanın dört bir yanından onun için geliyorlar!

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Günece Cennet Kanyonu'na dünyanın birçok yerinden ziyaretçi gelmeye başladı.

Osmanlı’nın ilk başşehri Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Günece köyünde doğaseverler tarafından keşfedilen Günece Cennet Kanyonu'nu görmek için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden insanlar akın, akın kanyona gelmeye başladı. Yenişehir Belediyesi, 12 kilometrelik dağ yollarını ulaşıma açarak gelen konukların rahat etmeleri için ummalı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bizim projelerimizde Yarhisar şelalesi, kozdere çamlığı mesire alanı, Babasultan parkı ve Günece köyünde yer alan kanyonumuzla ilgili çalışmalarımız başladı. Kanyonun olduğu bölgede yayalar zor yürüyordu. Yaptığımız 12 kilometrelik yol açma ve düzenleme çalışmalarıyla yayaların kanyonun başına kadar inmesini sağladık. 15 gündür Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Yenişehir Belediyemiz ekipleri bu alanda çalışıyor. Bayramdan sonra kanyona 300 kişilik bir misafirimiz gelecek bizde onlar gelmeden önce gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

En eski yerleşim yerlerinden... Dünyanın dört bir yanından onun için geliyorlar
"Burası Yarhisar şelalesinden başlayıp Günece kaynaklarında biten bir kanyonumuz" diye konuşan Aydın, “Tarihi ön plana çıkaracağız" dedik. İşte burası bir tarih. Bu bölgeye yap işlet devret modeli ile bungalov evleri yapacağız. 12 kilometrelik alanda yaptığımız çalışmalar ile gelen misafirlerimiz rahat bir şekilde Günece-Yarhisar köyleri arasında yolculuklarını yapabilecekler” ifade edelerini kullandı.

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