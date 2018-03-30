En çok üretim ve teslimat linyitte
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Ocak ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taş kömürünün 98 bin 12 ton, linyitin 6 milyon 479 bin 980 ton ve taş kömürü kokunun 382 bin 150 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taş kömürünün 3 milyon 185 bin 821 ton, linyitin 6 milyon 362 bin 43 ton ve taş kömürü kokunun 447 bin 29 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 85,5 iken linyitte yüzde 101,9 olarak hesaplandı.
TAŞ KÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taş kömürü teslimatının; yüzde 56’sı termik santrallere, yüzde 16,3’ü kok tesislerine, yüzde 5,9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 88,9’u termik santrallere ve yüzde 6,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunun ise yüzde 98,3’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.
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