En büyük Alman kapışması!

OTOMOTİV dünyasında uluslararası fuarların geleceği tartışılırken, önemi de her geçen gün azalıyor. Teknoloji odaklı gelişen dünyada daha fazla müşteri odaklı pazarlama yöntemlerinin ağırlık kazanması ve fuarların maliyet açısından markaları zorlaması sonucu katılım azalıyor. Son yıllarda dünyanın en büyük fuarları hem metrekare hem de katılan marka sayısı olarak küçülürken, özellikle kendi markalarına sahip ülkelerde düzenlenen fuarlara katılımdaki düşüş dikkat çekiyor. İşte bu duruma son örnek Paris fuarıyla iki yılda bir dönüşümlü olarak düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı. Yarın 68’inci kez kapılarını açacak fuar, 8 salondan 5 salona, 200 bin metrekare alandan 168 bin metrekareye düşerken, 2 yıl önce 994 olan katılımcı sayısı ise 800’e inmiş durumda.

KİMLER KATILMIYOR?

Bu yıl büyük markalardan tam 24 tanesi Frankfurt’a katılmıyor. Bu sayı 2017 yılında 10’u bulmazken, bu yıl Alpine, Aston Martin, Bugatti, Citroen, Dacia, DS, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Chevrolet, Cadillac, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volvo yer almıyor. Toyota’dan Bugatti’ye kadar birçok markanın yer almayacak olması, hiç kuşkusuz dev organizasyonu gölgeleyecek gibi görünse de dünya devi Alman markaları ev sahibi olmalarının avantajını kullanmaya hazırlanıyor. Yani Frankfurt BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche gibi dev Alman markaların hem büyük gövde gösterisine hem de kapışmasına sahne olacak.

Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını yarın önce dünya basını için açacak. 9-10 Eylül’de gerçekleşecek basın günleri ardından resmi açılış ise 12 Eylül’de gerçekleşecek. 700 binin üzerinde otomobil severin 22 Eylül tarihine kadar 10 gün boyunca fuarı gezmezi bekleniyor. Almanların gövde gösterisi yapacağı fuarın yıldızları arasında Mercedes’in S Serisi’nin elektrikli versiyonu olan EQS konsepti, Porsche’nin büyük ses getiren ilk elektrikli spor modeli Taycan, BMW’nin yeni nesil i8 modeli olarak kabul edilen ‘Vision M Next’ konsepti ile Volkswagen’in önümüzdeki ay seri üretime geçecek elektrikli modeli ID3 yer alacak.

Fuarda sergilenecek diğer önemli yeni modeller ise şöyle: “Lamborghini Sian, Land Rover Defender, Cupra Tavascan Konsept, Audi A1 Citycarver, Ford Puma, MINI Cooper SE, retro ve elektrikli Honda E ve Hyundai 45 EV, Skoda Citigo IV, Opel Corsa, Volkswagen T-Roc Cabriolet.”

TEK TÜRK YAPIMI

Türkiye adına fuardaki tek model ise Hyundai Assan’ın İzmit’te üretmeye başladığı yeni i10 olacak.

İŞTE SİVİL DEFENDER

Land Rover’in uzun yıllar Türkiye’de askeri versiyonu üretilen Defender’ın piyasaya

çıkacak ilk modeli fuarda sergilenecek.

EN HZLI MELEZ

Yine VW’nin bünyesin-deki marka-lardan Lamborghini’nin ilk hibrit ve en hızlı yol otomobili modeli Sian, fuarda sergilenecek en önemli otomobiller arasında.

ELEKTRİK ESTİRECEK



Mercedes ev sahibi olduğu fuarda amiral gemisi olan S Serisi’nin elektrikli versiyonu EQS konseptini sergileyecek. Fuarda ayrıca A- ve B-Serisi modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları, tamamen elektrikli hafif ticari araç modeli EQV, yeni GLB ve Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC de ilk defa sergilenecek.

GENÇ AT RÜZGARI ESECEK

Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin ilk tam elektrikli olan modeli Taycan (Türkçe kökenli, genç at demek) fuarın en çok merak edilen modelleri arasında. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk kez canlı olarak yer alacak modelin Turbo ve Turbo S adında iki farklı versiyonu bulunuyor. Araç şimdiden 30 bine yakın sipariş almış durumda.

GELECEĞİN ‘M’İ OLACAK

Alman BMW’nin sportif ‘M’ otomobillerinin geleceği niteliğindeki konsept otomobil fuarda sergilenecek önemli modeller arasında. M Next Vision konsept otomobilin yeni jenerasyon i8 olduğu da konuşulan konulardan biri.

YENİ AİLENİN İLK ÜYESİ



Volkswagen, elektrikli model ailesi I.D,’nin seri üretimine başlanacak ilk üyesi olan ID3’ü Frankfurt’ta dünyanın beğenisine sunuyor. MEB platformunda üretilecek aracın menzili 330 km ile 550km arasında olacak.

İPUÇLARI VERECEK

Seat’ın performans markası Cupra fuarda Tavascan konsepti ile dikkat çekecek. Cupra bu model ile gelecekte elektrikli bir SUV otomobili üreteceğinin sinyalini ve modellerinin neye benze-yeceğinin ipuçlarını veriyor.

GEBZELİ CIVIC’E MAKYAJ

JAPON Honda’nın Gebze fabrikasında ürettiği 10’uncu nesil Civic Sedan modeli kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdi. Yeni model 14 Eylül’den itibaren 141 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yenilenen versiyonunda daha sportif bir görünüm kazanan dış tasarım ve güvenlik donanımı dikkat çekiyor. Yenilenen sportif ön tampon ve jantlar Civic’i çok daha sportif bir görünüme kavuştururken, aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle olası bir çarpışma anında oluşan enerjiyi gövde iskeletinde emerek, kabin içini maksimum düzeyde korumaya alıyor. Yenilenen Civic Sedan’da içerisinde çarpışma önleyici fren sistemi bulunduran Honda Sensing adı verilen sürüş destek teknolojisinin eklenmesi dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Yenilenen Civic Sedan’la birlikte bir diğer dikkat özellik ise Honda’nın 1.5 lt turbo motoru daha çok versiyona yayması oldu.

SUV YARIŞINA GİRDİ

FRANSIZ Citroen’in Avrupa’da önemli satış grafiği yakalamasını sağlayan yeni C-SUV modeli C5 Aircross, 204 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın tasarım dilini devam ettiren C5 Aircross, gelişmiş sürüş destek sistemleri, Advanced Comfort teknolojisi ve zengin kişiselleştirme çözümleriyle dikkat çekiyor. Tamamen özgün bir tasarıma sahip araç; 4.5 metre uzunluğu, Airbump gibi kontrast tasarım unsurları, 230 milimetre yerden yükseklik, çift renk tavan barları ve akıcı tasarımı ile güçlü bir duruş sergiliyor. C5 Aircross’ta; 130 beygir güç üreten 1.5 BlueHDi dizel motor ile 180 beygirlik 1.6 PureTech benzinli motor yer alıyor. Her iki motor da yeni EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.