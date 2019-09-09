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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ÖZPEYNİRCİ
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En büyük Alman kapışması!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
En büyük Alman kapışması!

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, ‘Driving Tomorrow’ (Yarını sürün) sloganı ile kapılarını 24 eksik markayla açıyor. Yarın önce dünya basınının, 12 Eylül’den itibaren ise otomobil severlerin gezeceği fuar, ev sahibi Alman markaların büyük kapışmasına sahne olacak. Çünkü Alman devler otomotivin geleceği olarak kabul edilen elektrik çağına ilişkin geldikleri son aşamayı gözler önüne serecek.

OTOMOTİV dünyasında uluslararası fuarların geleceği tartışılırken, önemi de her geçen gün azalıyor. Teknoloji odaklı gelişen dünyada daha fazla müşteri odaklı pazarlama yöntemlerinin ağırlık kazanması ve fuarların maliyet açısından markaları zorlaması sonucu katılım azalıyor. Son yıllarda dünyanın en büyük fuarları hem metrekare hem de katılan marka sayısı olarak küçülürken, özellikle kendi markalarına sahip ülkelerde düzenlenen fuarlara katılımdaki düşüş dikkat çekiyor. İşte bu duruma son örnek Paris fuarıyla iki yılda bir dönüşümlü olarak düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı. Yarın 68’inci kez kapılarını açacak fuar, 8 salondan 5 salona, 200 bin metrekare alandan 168 bin metrekareye düşerken, 2 yıl önce 994 olan katılımcı sayısı ise 800’e inmiş durumda.

KİMLER KATILMIYOR?

Bu yıl büyük markalardan tam 24 tanesi Frankfurt’a katılmıyor. Bu sayı 2017 yılında 10’u bulmazken, bu yıl Alpine, Aston Martin, Bugatti, Citroen, Dacia, DS, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Chevrolet, Cadillac, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volvo yer almıyor. Toyota’dan Bugatti’ye kadar birçok markanın yer almayacak olması, hiç kuşkusuz dev organizasyonu gölgeleyecek gibi görünse de dünya devi Alman markaları ev sahibi olmalarının avantajını kullanmaya hazırlanıyor. Yani Frankfurt BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche gibi dev Alman markaların hem büyük gövde gösterisine hem de kapışmasına sahne olacak.

Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını yarın önce dünya basını için açacak. 9-10 Eylül’de gerçekleşecek basın günleri ardından resmi açılış ise 12 Eylül’de gerçekleşecek. 700 binin üzerinde otomobil severin 22 Eylül tarihine kadar 10 gün boyunca fuarı gezmezi bekleniyor. Almanların gövde gösterisi yapacağı fuarın yıldızları arasında Mercedes’in S Serisi’nin elektrikli versiyonu olan EQS konsepti, Porsche’nin büyük ses getiren ilk elektrikli spor modeli Taycan, BMW’nin yeni nesil i8 modeli olarak kabul edilen ‘Vision M Next’ konsepti ile Volkswagen’in önümüzdeki ay seri üretime geçecek elektrikli modeli ID3 yer alacak.

Fuarda sergilenecek diğer önemli yeni modeller ise şöyle: “Lamborghini Sian, Land Rover Defender, Cupra Tavascan Konsept, Audi A1 Citycarver, Ford Puma, MINI Cooper SE, retro ve elektrikli Honda E ve Hyundai 45 EV, Skoda Citigo IV, Opel Corsa, Volkswagen T-Roc Cabriolet.”

En büyük Alman kapışması

TEK TÜRK YAPIMI

Türkiye adına fuardaki tek model ise Hyundai Assan’ın İzmit’te üretmeye başladığı yeni i10 olacak.

İŞTE SİVİL DEFENDER

Land Rover’in uzun yıllar Türkiye’de askeri versiyonu üretilen Defender’ın piyasaya
çıkacak ilk modeli fuarda sergilenecek.

EN HZLI MELEZ

Yine VW’nin bünyesin-deki marka-lardan Lamborghini’nin ilk hibrit ve en hızlı yol otomobili modeli Sian, fuarda sergilenecek en önemli otomobiller arasında. 

En büyük Alman kapışması

ELEKTRİK ESTİRECEK

Mercedes ev sahibi olduğu fuarda amiral gemisi olan S Serisi’nin elektrikli versiyonu EQS konseptini sergileyecek. Fuarda ayrıca A- ve B-Serisi modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları, tamamen elektrikli hafif ticari araç modeli EQV, yeni GLB ve Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC de ilk defa sergilenecek.

En büyük Alman kapışması

GENÇ AT RÜZGARI ESECEK

Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin ilk tam elektrikli olan modeli Taycan (Türkçe kökenli, genç at demek) fuarın en çok merak edilen modelleri arasında. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk kez canlı olarak yer alacak modelin Turbo ve Turbo S adında iki farklı versiyonu bulunuyor. Araç şimdiden 30 bine yakın sipariş almış durumda.

En büyük Alman kapışması

GELECEĞİN ‘M’İ OLACAK

Alman BMW’nin sportif ‘M’ otomobillerinin geleceği niteliğindeki konsept otomobil fuarda sergilenecek önemli modeller arasında. M Next Vision konsept otomobilin yeni jenerasyon i8 olduğu da konuşulan konulardan biri. 

En büyük Alman kapışması

YENİ AİLENİN İLK ÜYESİ

Volkswagen, elektrikli model ailesi I.D,’nin seri üretimine başlanacak ilk üyesi olan ID3’ü Frankfurt’ta dünyanın beğenisine sunuyor. MEB platformunda üretilecek aracın menzili 330 km ile 550km arasında olacak.

İPUÇLARI VERECEK

Seat’ın performans markası Cupra fuarda Tavascan konsepti ile dikkat çekecek. Cupra bu model ile gelecekte elektrikli bir SUV otomobili üreteceğinin sinyalini ve modellerinin neye benze-yeceğinin ipuçlarını veriyor.

En büyük Alman kapışması

GEBZELİ CIVIC’E MAKYAJ

JAPON Honda’nın Gebze fabrikasında ürettiği 10’uncu nesil Civic Sedan modeli kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdi. Yeni model 14 Eylül’den itibaren 141 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yenilenen versiyonunda daha sportif bir görünüm kazanan dış tasarım ve güvenlik donanımı dikkat çekiyor. Yenilenen sportif ön tampon ve jantlar Civic’i çok daha sportif bir görünüme kavuştururken, aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle olası bir çarpışma anında oluşan enerjiyi gövde iskeletinde emerek, kabin içini maksimum düzeyde korumaya alıyor. Yenilenen Civic Sedan’da içerisinde çarpışma önleyici fren sistemi bulunduran Honda Sensing adı verilen sürüş destek teknolojisinin eklenmesi dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Yenilenen Civic Sedan’la birlikte bir diğer dikkat özellik ise Honda’nın 1.5 lt turbo motoru daha çok versiyona yayması oldu.

En büyük Alman kapışması

SUV YARIŞINA GİRDİ

FRANSIZ Citroen’in Avrupa’da önemli satış grafiği yakalamasını sağlayan yeni C-SUV modeli C5 Aircross, 204 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın tasarım dilini devam ettiren C5 Aircross, gelişmiş sürüş destek sistemleri, Advanced Comfort teknolojisi ve zengin kişiselleştirme çözümleriyle dikkat çekiyor. Tamamen özgün bir tasarıma sahip araç; 4.5 metre uzunluğu, Airbump gibi kontrast tasarım unsurları, 230 milimetre yerden yükseklik, çift renk tavan barları ve akıcı tasarımı ile güçlü bir duruş sergiliyor. C5 Aircross’ta; 130 beygir güç üreten 1.5 BlueHDi dizel motor ile 180 beygirlik 1.6 PureTech benzinli motor yer alıyor. Her iki motor da yeni EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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