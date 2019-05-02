En beğenilenler ödüllerini aldı
Bu yıl 18’ncisi düzenlenen ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda Koç Holding bu yıl da zirveyi bırakmadı.
Önceki gece gerçekleşen ödül töreninde Türkiye’nin en beğenilen şirketi Koç Holding olurken, Arçelik ikinci ve Eczacıbaşı Topluluğu da en beğenilen üçüncü şirket oldu. Capital Dergisi tarafından Adecco Türkiye Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleşen araştırmada sektörlerinin en beğenilen 38 şirketi de ödül aldı. İş dünyasından 600’ü aşkın şirketin 1480 üst düzey yöneticisinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonucunda 17 şirket yer değiştirirken, 9 yeni şirket en beğenilenler arasına giriş yaptı. Araştırmada sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise Allianz Hayat ve Emeklilik, Allianz Sigorta, Akçansa, Arçelik, Banvit, BASF, Betek Boya, DHL, Eczacıbaşı Vitra, EnerjiSA, Enka, Ereğli Demir Çelik, Eti, Hepsi Burada, İş Yatırım, Korozo, LC Waikiki, L’Oreal, Maxx Royal, Mercedes-Benz Türk, Mey Diageo, Microsoft, Migros, Nef İnşaat, Nestle-Erikli, Novartis, Pınar, PwC, Shell, TBWA, TEB Faktoring, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Unilever, Yapı Kredi Leasing, Yataş, Zorlu Tekstil oldu.
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