En başarılı 10 kadın Silikon Vadisi’ne

TÜRKİYE İş Kadınları Derneği (TİKAD) yeni bir kadın girişimcilik projesi başlattı. Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA) ile birlikte Girişimci Kadın Merkezi’ni (GİKAMER) kurdu. Bu merkezde ilk adımda 100 kadın eğitim alacak. 5 dönem 20 kişilik gruplar halinde girişimci kadınlar iş fikirlerini geliştirme ve bunlara destek bulma şansına sahip olacak. Bu kadınlar arasında başarılı olanlara TİKAD Yatırım AŞ de ortak olabilecek. Başarılı olan 10 kadın girişimci de Silikon Vadisi’nde yeni girişimcilik ekosistemini görme ve ilham alma fırsatı bulacak.

20 KADIN BAŞLADI

Dün TİKAD’ın davetiyle GİKAMER’in kuruluşu açıklandı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği verdiği GİKAMER’e kabul edilen kadınlar Galatasaray Üniversitesi ve TİKAD’ın işbirliğiyle hazırlanan eğitim programından yararlanacak. İlk 20 kadın mayıs ayında eğitimlere başladı. Aralarında iyi gıda, teknoloji, tarım, yaşlı bakımı, gastronomi gibi konularda iş fikri olan 20 kadının da katıldığı toplantıda, verilecek olan eğitimlerin niteliği ve hedefler anlatıldı. GİKAMER kapsamında teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. 100 kadın girişimci 5 dönem 200 saat eğitim alacak. Eğitimlere İstanbul dışından kadınların da katılması için destek olunacak.

Toplantı konuşan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TİKAD’ın girişimci kadınlara destek olmak için yürüttüğü projelere bir yenisini eklediklerini, bunu yaparken de sanayi, üniversite işbirliğine önem verdiklerini, Galatasaray Üniversitesi’nin de tam desteğini aldıklarını açıkladı. Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan GİKAMER özellikle yenilikçi fikirleri destekleyecek. Bir fikri olan ve bu fikri geliştirme kapasitesi olan kadınlara destek sağlanacak. TİKAD’ın web sayfasından yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle seçilen kadınlar eğitimlerden faydalanacaklar.

YATIRIM AŞ DESTEĞİ

Nilüfer Bulut, “Özellikle teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yapay zeka gibi Sanayi 4.0 kapsamındaki çalışmaların giderek daha fazla yer tutacağı Girişimci Kadınlar Merkezi’ndeki çalışmalarla Türkiye’nin küresel dünya ile rekabet edebilme gücüne iş kadınlarının da kendilerine düşen katkıyı yapmalarını hedefliyoruz” dedi. GİKAMER’de başarılı olan kadın girişimcileri TİKAD üyeleri tarafından kurulan TİKAD Yatırım AŞ de destekleyecek. “Kadınları yolun başından alıyor sonuna kadar destekliyoruz çünkü çok daha fazla kadının iş yaşamında olması gerektiğine inanıyoruz” diyen Nilüfer Bulut, GİKAMER’le Türkiye’nin yeni kadın girişimciler kazanacağını söyledi.

İSKA’DAN 1.4 MİLYON LİRA

GALATASARAY Üniversitesi Rektörü Eyüp Ertuğrul Karsak da, sosyal yenilikçilik ve girişimcilik, bilgi enformasyon toplumu konularında adımlar attıklarını vurgularken, “GİKAMER ile kadınların ekonomide varlıklarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Galatasaray Üniversitesi akademik desteği ve TİKAD’ın sağlayacağı iş dünyası desteğiyle ilerleyeceğiz. Girişimciliğin ve yenilikçiliğin gelişmesi amacıyla yola çıktık” dedi. İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin de, “Bu merkezle kadın girişimcilerin finans kaynaklarına doğrudan ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de girişimcilik ekosistemimizde daha çok kadın girişimci görmek için politikalar geliştireceğiz” dedi. İSKA projeye 1 milyon 451bin 600 lira kaynak ayırdı.

GİKAMER NELER YAPACAK

GİKAMER’de girişimci kadınların işlerini geliştirmelerinin yanı sıra iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için de eğitimler verilecek. Girişimci kadınların eğitimlerinin kapsamında işe başlama ve sürdürme sürecinde verilecek teknik bilgilerin dışında sosyal destek de sağlanacak. TİKAD Mentörlük Modülü kadınların yaşadıkları spesifik sorunların çözümüne destek olacak. Program süresince kadın grişimciler karşı karşıya kaldıkları psikolojik ve sosyolojik sorunları için de destek alacak, bu eğitimler toplamda 540 saatlik derslerle verilecek. Projede 14 Başarı Akademisi Toplantısı’yla kadın girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı iş kadınlarıyla biraraya gelmesi sağlanacak. En az 25 kadının iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak, 10 kadının da şirketleşme süreci desteklenecek.