En başarılı 10 kadın Silikon Vadisi’ne

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEn başarılı 10 kadın Silikon Vadisi’ne
GeriEkonomi En başarılı 10 kadın Silikon Vadisi’ne
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En başarılı 10 kadın Silikon Vadisi’ne

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
En başarılı 10 kadın Silikon Vadisi’ne

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Girişimci Kadın Merkezi’ni (GİKAMER) kurdu. GİKAMER’de ilk adımda 100 kadın girişimciye işlerini geliştirme ve mentorluk desteği verilirken, 10 başarılı kadın da Silikon Vadisi’nde yenilikçi iş girişimcilerini inceleme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE İş Kadınları Derneği (TİKAD) yeni bir kadın girişimcilik projesi başlattı. Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA) ile birlikte Girişimci Kadın Merkezi’ni (GİKAMER) kurdu. Bu merkezde ilk adımda 100 kadın eğitim alacak. 5 dönem 20 kişilik gruplar halinde girişimci kadınlar iş fikirlerini geliştirme ve bunlara destek bulma şansına sahip olacak. Bu kadınlar arasında başarılı olanlara TİKAD Yatırım AŞ de ortak olabilecek. Başarılı olan 10 kadın girişimci de Silikon Vadisi’nde yeni girişimcilik ekosistemini görme ve ilham alma fırsatı bulacak.

20 KADIN BAŞLADI

Dün TİKAD’ın davetiyle GİKAMER’in kuruluşu açıklandı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği verdiği GİKAMER’e kabul edilen kadınlar Galatasaray Üniversitesi ve TİKAD’ın işbirliğiyle hazırlanan eğitim programından yararlanacak. İlk 20 kadın mayıs ayında eğitimlere başladı. Aralarında iyi gıda, teknoloji, tarım, yaşlı bakımı, gastronomi gibi konularda iş fikri olan 20 kadının da katıldığı toplantıda, verilecek olan eğitimlerin niteliği ve hedefler anlatıldı. GİKAMER kapsamında teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. 100 kadın girişimci 5 dönem 200 saat eğitim alacak. Eğitimlere İstanbul dışından kadınların da katılması için destek olunacak.

Toplantı konuşan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TİKAD’ın girişimci kadınlara destek olmak için yürüttüğü projelere bir yenisini eklediklerini, bunu yaparken de sanayi, üniversite işbirliğine önem verdiklerini, Galatasaray Üniversitesi’nin de tam desteğini aldıklarını açıkladı. Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan GİKAMER özellikle yenilikçi fikirleri destekleyecek. Bir fikri olan ve bu fikri geliştirme kapasitesi olan kadınlara destek sağlanacak. TİKAD’ın web sayfasından yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle seçilen kadınlar eğitimlerden faydalanacaklar.

YATIRIM AŞ DESTEĞİ

Nilüfer Bulut, “Özellikle teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yapay zeka gibi Sanayi 4.0 kapsamındaki çalışmaların giderek daha fazla yer tutacağı Girişimci Kadınlar Merkezi’ndeki çalışmalarla Türkiye’nin küresel dünya ile rekabet edebilme gücüne iş kadınlarının da kendilerine düşen katkıyı yapmalarını hedefliyoruz” dedi. GİKAMER’de başarılı olan kadın girişimcileri TİKAD üyeleri tarafından kurulan TİKAD Yatırım AŞ de destekleyecek. “Kadınları yolun başından alıyor sonuna kadar destekliyoruz çünkü çok daha fazla kadının iş yaşamında olması gerektiğine inanıyoruz” diyen Nilüfer Bulut, GİKAMER’le Türkiye’nin yeni kadın girişimciler kazanacağını söyledi.

 

İSKA’DAN 1.4 MİLYON LİRA

GALATASARAY Üniversitesi Rektörü Eyüp Ertuğrul Karsak da, sosyal yenilikçilik ve girişimcilik, bilgi enformasyon toplumu konularında adımlar attıklarını vurgularken, “GİKAMER ile kadınların ekonomide varlıklarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Galatasaray Üniversitesi akademik desteği ve TİKAD’ın sağlayacağı iş dünyası desteğiyle ilerleyeceğiz. Girişimciliğin ve yenilikçiliğin gelişmesi amacıyla yola çıktık” dedi. İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin de, “Bu merkezle kadın girişimcilerin finans kaynaklarına doğrudan ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de girişimcilik ekosistemimizde daha çok kadın girişimci görmek için politikalar geliştireceğiz” dedi. İSKA projeye 1 milyon 451bin 600 lira kaynak ayırdı.

 

GİKAMER NELER YAPACAK

GİKAMER’de girişimci kadınların işlerini geliştirmelerinin yanı sıra iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için de eğitimler verilecek. Girişimci kadınların eğitimlerinin kapsamında işe başlama ve sürdürme sürecinde verilecek teknik bilgilerin dışında sosyal destek de sağlanacak. TİKAD Mentörlük Modülü kadınların yaşadıkları spesifik sorunların çözümüne destek olacak. Program süresince kadın grişimciler karşı karşıya kaldıkları psikolojik ve sosyolojik sorunları için de destek alacak, bu eğitimler toplamda 540 saatlik derslerle verilecek. Projede 14 Başarı Akademisi Toplantısı’yla kadın girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı iş kadınlarıyla biraraya gelmesi sağlanacak. En az 25 kadının iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak, 10 kadının da şirketleşme süreci desteklenecek.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
En kaliteli ve eğlenceli uçakların olduğu havayolları belli oldu! Türkiye'den bir şirket listede
Fed faiz kararını açıkladı
Nobel ödüllü ekonomistten önemli uyarı: Ortadan kaldırılmalı!
Türk-İş'in kamu işçileri için istediği zam belli oldu