Dünyanın en etkileyici inşaat projeleri
MIPIM 2018 bu yıl Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlendi. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM, her yıl yüzlerce ülkeden birçok inşaat şirketini ağırlıyor. Fuarda ayrıca en etkileyici konut projeleri de açıklanıyor. İşte 2018 MIPIM ödülleri kazananları ve dünyanın en etkileyici inşaat projeleri:
Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM, her yıl yüzlerce ülkeden birçok inşaat şirketini ağırlıyor. Bu yıl Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM 2018'de dünyanın en etkileyici inşaat projeleri seçildi. İşte en etkileyici inşaat projeleri:
En iyi sağlık kompleksi
The Maersk Tower, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde bulunuyor. Danimarka Üniversitesi, Emlak Ajansı ve Kopenhag Üniversitesi tarafından inşa edilen projenin mimarı CF Møller Architects.
En iyi turizm ve otel projeleri
Köln Archdiocese tarafından inşa edilen Michaelsberg Manastırı, Almanya, Siegburg'da bulunuyor. Projenin mimarı meyerschmitzmorkramer.
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