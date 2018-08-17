Emlak Bank'ın yeni genel müdürü belli oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum atıl durumda ve tasfiye halindeki Emlak Bank'ın konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde yeniden kurgulandığını belirterek, yıl sonuna kadar bankayı faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre dün yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Genel Müdürlük görevine Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı.
Kurum, "Emlak Bankasını yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.
Buna göre, merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlendi.
Kurum, bankanın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018'de İstanbul'da gerçekleştireceklerini ve yönetim kurulunu da belirlediklerini ifade ederek, "İnşallah yıl sonuna kadar Emlak Bankası faaliyetlerine başlayacak. ...Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak, katılım bankacılığındaki markamızı 'Emlak Bank' olarak ortaya koyacağız" diye konuştu.
Kurum "Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirledik" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı açıklamasında, 2001'de bankacılık yapma yetkisi sona erdirilen ve tasfiye kapsamına alınan Emlak Bankası'nın "konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı" çalışacak şekilde tekrar faaliyete geçirileceğini açıklamıştı.
GENEL MÜDÜR AKSU KİMDİR?
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Aksu, bankacılık hayatına 1995'te Pamuk Bank'ta Kurumsal Portföy Yöneticisi olarak başladı. 1997'de Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nda Bursa Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. 1998-2008 yıllarında CitiBank'ın Ticari Bankacılık
Biriminin kuruluş ve faaliyete geçme sürecinden itibaren Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış Başkanı olarak görev yaptı.
2008'de HSBC'de Kıdemli Şube Müdürü olan Aksu, 2012'de başladığı
Albaraka Türk'te Kurumsal Pazarlama Birimi'nde Birim Müdürü olarak 5 yıl görev
yaptıktan sonra 2017'de Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
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