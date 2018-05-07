Emeklilere PTT Kredisi!
Emekli kredisi olarak da bilinen PTT kredisi, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emekliler için bir merak konusu. Peki tam olarak nedir PTT kredisi?Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda PTT kredisi ile ilgili detaylar yer alıyor.
Emekli iseniz ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız PTT aracılığı ile kredi kullanabilirsiniz. PTT ile anlaşması olan bankaların sunduğu avantajlı faiz oranlarından faydalanarak bireysel kredi almanız mümkün. Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden çekebilirsiniz.
PTT'den aldığınız ihtiyaç kredilerinde de vade süresi normal ihtiyaç kredisinde olduğu gibi maksimum 48 aydır. Faiz oranları bankaya göre değişiklik göstermektedir. Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına Hangikredi.com'dan ulaşabilirsiniz.
PTT KREDİSİNDE YAŞ SINIRI
PTT'den kredi çekmek isteyenlerin unutmaması gereken bir nokta var ki o da yaş sınırı. Yaş sınırı bankadan bankaya değişiklik gösterse de genellikle üst sınır 80'dir. Yaş sınırının içine vadede eklenir. Yani örneğin kredi kullanacağınız bankanın yaş sınırı 80 ise ve siz 78 yaşında iseniz maksimum iki sene vadeli kredi kullanabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle