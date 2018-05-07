Emeklilere PTT Kredisi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
07.05.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Emeklilere PTT Kredisi!

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Emeklilere PTT Kredisi!

Emekli kredisi olarak da bilinen PTT kredisi, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emekliler için bir merak konusu. Peki tam olarak nedir PTT kredisi?Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda PTT kredisi ile ilgili detaylar yer alıyor.

Emekli iseniz ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız PTT aracılığı ile kredi kullanabilirsiniz. PTT ile anlaşması olan bankaların sunduğu avantajlı faiz oranlarından faydalanarak bireysel kredi almanız mümkün. Kredi çekmek isteyenler için aracılık görevi üstlenen PTT, başvurunuzu ilgili bankaya yönlendirir ve başvurunuz banka tarafından değerlendirilir. Kredi başvurunuz banka tarafından onaylanırsa sözleşme imzalayarak kredinizi anında PTT şubesinden çekebilirsiniz.

PTT'den aldığınız ihtiyaç kredilerinde de vade süresi normal ihtiyaç kredisinde olduğu gibi maksimum 48 aydır. Faiz oranları bankaya göre değişiklik göstermektedir. Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına Hangikredi.com'dan ulaşabilirsiniz.

PTT KREDİSİNDE YAŞ SINIRI

PTT'den kredi çekmek isteyenlerin unutmaması gereken bir nokta var ki o da yaş sınırı. Yaş sınırı bankadan bankaya değişiklik gösterse de genellikle üst sınır 80'dir. Yaş sınırının içine vadede eklenir. Yani örneğin kredi kullanacağınız bankanın yaş sınırı 80 ise ve siz 78 yaşında iseniz maksimum iki sene vadeli kredi kullanabilirsiniz.

 

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