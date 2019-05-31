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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.05.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyelerinden sonra gözler o tarihte

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Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyelerinden sonra gözler o tarihte

Ramazan Bayramı'nda, yaklaşık 12 milyon emekli, dul ve yetimleri kapsayan emekli bayram ikramiyeleri 31 Mayıs Cuma günü vatandaşların hesabına yatırıldı. Milyonlarca emeklinin hesaplarından çekebileceği 1000 liralık ikramiye tutarı, dul ve yetim maaşı alanlar için ise biraz daha farklılık gösteriyor. Emekli bayram ikramiyelerinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Emekliye bayram ikramiyesi için belirlenen süre içerisinde ödemeler yapılmaya başlandı. Yaklaşık 12 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı emekliye bayram ikramiyesi için ödemeler, maaş alınan hesap üzerinden gerçekleşti. Peki, emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN YATIRILDI

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada olduğu gibi 31 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli maaşları ise bakanlık kararı ile 3 Haziran Pazartesi gününe çekildi. Buna göre emekliler, ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma, maaşlarını ise 3 Haziran Pazartesi günü hesaplardan çekebilecek.

 

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