Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyelerinden sonra gözler o tarihte
Ramazan Bayramı'nda, yaklaşık 12 milyon emekli, dul ve yetimleri kapsayan emekli bayram ikramiyeleri 31 Mayıs Cuma günü vatandaşların hesabına yatırıldı. Milyonlarca emeklinin hesaplarından çekebileceği 1000 liralık ikramiye tutarı, dul ve yetim maaşı alanlar için ise biraz daha farklılık gösteriyor. Emekli bayram ikramiyelerinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Emekliye bayram ikramiyesi için belirlenen süre içerisinde ödemeler yapılmaya başlandı. Yaklaşık 12 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı emekliye bayram ikramiyesi için ödemeler, maaş alınan hesap üzerinden gerçekleşti. Peki, emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN YATIRILDI
Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada olduğu gibi 31 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Emekli maaşları ise bakanlık kararı ile 3 Haziran Pazartesi gününe çekildi. Buna göre emekliler, ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma, maaşlarını ise 3 Haziran Pazartesi günü hesaplardan çekebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle