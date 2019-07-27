Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?
Ramazan Bayramı'nda yılın ilk ikramiyesini alan emeklilerin gözü şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinde. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?
Kurban Bayramı öncesinde en çok gündeme gelen konulardan biri de emekli bayram ikramiyesi oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2019 yılında da Kurban Bayramı öncesinde emekliler 1000’er liralık ikramiye alacaklar. Emekliler, yılın 2’nci bin liralık bayram ikramiyelerine ağustos ayında kavuşacaklar. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?
Kurban Bayramı'nda Arife günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor, emeklilere ödenen ikramiyelerin 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.
KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emekliler de faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.
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