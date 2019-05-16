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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarih detayı!

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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarih detayı!

Emekliye bayram ikramiyesi için gözler banka hesaplarına çevrildi. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Emekli bayram ikramiyesi için internet üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez hesaplara yatırılan emekliye bayram ikramiyesi, bu yıl ikinci uygulaması ile emekli, dul ve yetimlerin hesaplarına yatırılacak. Peki, emekliye bayram ikramiyesi bu yıl ne zaman hesaplara yatırılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.

EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.

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