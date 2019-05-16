Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarih detayı!
Emekliye bayram ikramiyesi için gözler banka hesaplarına çevrildi. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Emekli bayram ikramiyesi için internet üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez hesaplara yatırılan emekliye bayram ikramiyesi, bu yıl ikinci uygulaması ile emekli, dul ve yetimlerin hesaplarına yatırılacak. Peki, emekliye bayram ikramiyesi bu yıl ne zaman hesaplara yatırılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.
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