Elektrikli otolar için paylaşımlı şarja ödül
Türkiye’nin otomotiv sektöründe sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması vizyonu ile hayata geçirilen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Türk otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmada, birinciliğe Oğuzhan Sarıtaş liderliğindeki ekibin hazırladığı Car4Future Technologies girişim projesi ile layık görüldü.
Dereceye girenlere toplam 250 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada Car4Future Technologies girişim projesi, dünya otomotiv endüstrisinin geleceğini oluşturan ve ağırlığını her geçen gün hissettiren elektrikli ve otonom araçlara yönelik blok zinciri ile geliştirdiği şarj enerji paylaşım ağıyla 70 bin TL’lik büyük ödüle hak kazandı. Yarışmada ikinciliği Çağlar Aksu’nun liderliğindeki ekibe ait Sensemore, üçüncülüğü de Berk Şahin’in liderliğindeki ekibin hazırladığı Parxlab girişim projesi aldı. Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme hakkı da elde etti.
Bu yıl “Otomotivde Dijital Dönüşüm” temasıyla OİB Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen yarışmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.Yarışmada ilk 5 proje
Car4Future Technologies (70 bin TL ödül) Elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile şarj enerji paylaşım ağı geliştirdi.
Sensemore (60 bin TL ödül) Sensemore, kestirimci bakım, kalite kontrol ve Ar-Ge alanında kullanılmak üzere sensörler ile donatılmış bir donanım, mobil aplikasyon ve bulut yazılım çözümü geliştirdi.
Parxlab (50 bin TL ödül) Park noktalarına yerleştirilen kablosuz, uzun ömürlü, yüksek teknolojili sensörler ve bu sensörlerden gelen verileri işleyen yapay zeka teknolojisi ile sürücülere boş park noktalarını ve işletmeye park noktasında oluşan veriyi göstererek hem sürücü hem de işletme tarafında yüzde 50-60 oranında verim artışı sağlıyor.
ENLIL-Dikey Eksenli Rüzgar Türbini (40 bin TL ödül) Metrobüs ve Karayollarında araçların ürettiği rüzgarı kullanarak yenilenebilir enerji üreten ve üzerinde bulunan sensörler ile şehir hakkında verileri elde eden akıllı rüzgar türbini geliştirdi.
AR Flip (30 bin TL) Otomobil ve ticari araçların ön camlarına Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) entegrasyonu, aerodinamiğin iyileştirilmesi, kör nokta faktörünü ortadan kaldırma, sanal sürücü asistanlığı, akıllı sürüş, güvenlik ve konfor iyileştirmeleri geliştirdi.
YERLİ OTO 2025’TE AB’YE SATILACAK
TÜRKİYE’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su M. Gürcan Karakaş, yerli otomobilin yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3’e hazır, bağlantı ve internete uyumluluk olarak başından itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacağını söyledi. Karakaş, “2022 yılında C segmenti SUV araçla pazara giriyoruz. İki-üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu projenin hesabı, kitabı aslında 15 sene. 2022 yılına kadar piyasaya çıkana kadar, her hafta her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz. Gelecekte ev, işyerinden sonra otomobilin kendisi teknoloji ile bir yaşam alanına dönüşecek. Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümü bu anlamda önemli bir fırsat yaratıyor. Akıllı evler, binalar, şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Biz de bu nedenle bir otomobilden daha fazlasını hedefliyoruz. Otomobilin 1.000’e yakın özelliğini bugünden belirledik” dedi.
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