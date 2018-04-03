Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 16 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 694 megavat kurulu güce sahip 16 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Kırıkkale'deki 927,40 megavat kapasiteli ACWA Power Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat sürdü.
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